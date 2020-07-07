Динамо – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 8-го июля, состоится финальный поединок Кубка Украины, в котором киевское «Динамо» в Харькове на ОСК «Металлист» встретится с полтавской «Ворсклой».

Прямая видеотрансляция доступна по ссылке ниже. Главный арбитр Екатерина Монзуль даст стартовый свисток в 21:30.

📺 Видеотрансляция

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Ворскла», за которой можно следить здесь.