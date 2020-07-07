Где смотреть онлайн матч финала Кубка Украины Динамо – Ворскла

Поединок состоится в Харькове 8-го июля

  • 07.07.2020 23:29
  • 256 просмотров
  • 1 комментарий
Где смотреть онлайн матч финала Кубка Украины Динамо – Ворскла
© ФК Динамо Киев

В среду, 8-го июля, состоится финальный поединок Кубка Украины, в котором киевское «Динамо» встретится с полтавской «Ворсклой».

Матч пройдет в Харькове на ОСК «Металлист», арбитр Екатерина Монзуль даст стартовый свисток в 21:30.

«Динамо» – «Ворскла». Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Украины.

Встречу в Харькове можно в прямом эфире посмотреть на телеканалах «UA:Перший» и «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Ворскла», за которой можно следить здесь.

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    yurybublov
      yurybublov, 08.07.2020 00:05
    0
    СЕКС Знакомства: Бесплатно, Анонимно, без Шлюх и содержанок, все фотки реальные, а девки Безотказные. Вот сайт ----- https://el32.com/57/
    Ссылка
    yurybublov
      yurybublov, 08.07.2020 00:05
    0
    СЕКС Знакомства: Бесплатно, Анонимно, без Шлюх и содержанок, все фотки реальные, а девки Безотказные. Вот сайт ----- https://el32.com/57/
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности