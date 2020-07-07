В среду, 8-го июля, состоится финальный поединок Кубка Украины, в котором киевское «Динамо» встретится с полтавской «Ворсклой».
Матч пройдет в Харькове на ОСК «Металлист», арбитр Екатерина Монзуль даст стартовый свисток в 21:30.
«Динамо» – «Ворскла». Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Украины.
Встречу в Харькове можно в прямом эфире посмотреть на телеканалах «UA:Перший» и «Футбол 1».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Ворскла», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
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