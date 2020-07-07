Челси не делал официального предложения Байеру по Хаверцу

Немецкий хавбек леверкузенского «Байера» Кай Хаверц осведомлен об интересе со стороны лондонского «Челси».

Представители 21-летнего футболиста знают об интересе со стороны «Челси», однако лондонский клуб пока еще не сделал официального предложения «Байеру».

Контракт Хаверца с «Байером» рассчитан до 2022 года. В минувшем сезоне на счету Кая 17 голов и 9 ассистов в 43 матчах за «Байер» во всех турнирах.