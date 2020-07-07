Василий САЧКО: «Сейчас Динамо уже не такое. Но фаворитом считаю киевлян»

Бывший наставник «Ворсклы» Василий Сачко оценил шансы полтавской команды в финале Кубка Украины с «Динамо», который состоится в Харькове 8 июля:

«Что касается финала, «Ворскла» заслужила право играть в нем. На пути неплохие команды попадались: и «Десна», и «Мариуполь». У «Ворсклы» был некий спад по известным причинам, внутри разберутся. Но сейчас с приходом Максимова после карантина мне последние матчи «Ворсклы» симпатичны, и она заслуживает участия в финале.

Остался костяк ребят, с которыми работал и наш тренерский штаб. Юрий Максимов сделал ставку на них, опытных футболистов. Чеснаков, Кулач – это те ребята, которые понюхали пороху. Они и бронзовые медали завоевывали, у них за плечами немало хороших матчей с «Динамо», «Шахтером», ребята поиграли и в Лиге Европы.

Говорят, что в финале шансы 50 на 50. Сегодня киевское «Динамо» не то, которое было несколько лет назад. На это есть причины: ротация, омоложение состава. Но для меня «Динамо» – это «Динамо». Оно было, есть и будет флагманом украинского футбола. Считаю фаворитом финала именно киевское «Динамо». Я буду болеть за «Ворсклу». И могут быть сюрпризы в этой игре».