Василий САЧКО: «Сейчас Динамо уже не такое. Но фаворитом считаю киевлян»

Финальный поединок Кубка Украины пройдет в Харькове 8 июля в 21:30

  • 07.07.2020 23:07
  • 384 просмотра
  • 2 комментария
Василий САЧКО: «Сейчас Динамо уже не такое. Но фаворитом считаю киевлян»
© Футбол 1. Василий Сачко

Бывший наставник «Ворсклы» Василий Сачко оценил шансы полтавской команды в финале Кубка Украины с «Динамо», который состоится в Харькове 8 июля:

«Что касается финала, «Ворскла» заслужила право играть в нем. На пути неплохие команды попадались: и «Десна», и «Мариуполь». У «Ворсклы» был некий спад по известным причинам, внутри разберутся. Но сейчас с приходом Максимова после карантина мне последние матчи «Ворсклы» симпатичны, и она заслуживает участия в финале.

Остался костяк ребят, с которыми работал и наш тренерский штаб. Юрий Максимов сделал ставку на них, опытных футболистов. Чеснаков, Кулач – это те ребята, которые понюхали пороху. Они и бронзовые медали завоевывали, у них за плечами немало хороших матчей с «Динамо», «Шахтером», ребята поиграли и в Лиге Европы.

Говорят, что в финале шансы 50 на 50. Сегодня киевское «Динамо» не то, которое было несколько лет назад. На это есть причины: ротация, омоложение состава. Но для меня «Динамо» – это «Динамо». Оно было, есть и будет флагманом украинского футбола. Считаю фаворитом финала именно киевское «Динамо». Я буду болеть за «Ворсклу». И могут быть сюрпризы в этой игре».

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Источник — Футбольный формат

(4 голоса)

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Комментарии
    yurybublov
      yurybublov, 08.07.2020 00:05
    0
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    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 23:14
    -2
    на такой матч можно было бы и иностранного арбитра пригласить.
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    yurybublov
      yurybublov, 08.07.2020 00:05
    0
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