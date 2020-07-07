ВИДЕО. Первый гол за 682 дня. Уэлбек забил шедевр ударом через себя

Сегодня, 7 июля, состоялись два матча 34-го тура АПЛ. «Уотфорд» в домашнем поединке нанес поражение «Норвичу» (2:1).
Победный гол забил форвард Дэнни Уэлбек, ему удался шикарный удар через себя в девятку.
Это его первое взятие ворот в Премьер-лиге после того, как он забил за «Арсенал» в игре против «Вест Хэма» в августе 2018 года.
В последние годы Уэлбека преследовали постоянные травмы. За «Уотфорд» он сыграл 14 игр, в 11 из которых выходил на замену.
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Источник — Sport.ua
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