«Поле в идеальном состоянии». Харьков готов принять финал Кубка Украины

Стало известно состояние стадиона

  • 07.07.2020 21:00
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«Поле в идеальном состоянии». Харьков готов принять финал Кубка Украины
© Футбол 1/2/3. ОСК Металлист

Директор стадиона ОСК «Металлист» Роман Пец рассказал о подготовке к проведению финальной игры Кубка Украины между «Динамо» и «Ворсклой». В частности, специалист рассказал о состоянии газона на харьковской арене.

«Мы находимся в рабочем режиме. Проводим матчи чемпионата Первой лиги с участием Металлиста-1925. Все службы трудятся в обычном режиме, все готовятся непосредственно к финалу Кубка Украины.

Поле практически новое. После реновации на нем были проведены только две игры того же Металлиста-1925. У нас есть договорные отношения с Шахтером. Агрономическая служба занимается футбольным полем. Там работают профессионалы. Поле в идеальном состоянии», – сказал Пец.

Отметим, финал Кубка Украины между «Динамо» и «Ворсклой» состоится завтра, 8 июля. Начало поединка запланировано на 21:30.

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Источник — Футбол 1/2/3

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