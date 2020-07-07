«Поле в идеальном состоянии». Харьков готов принять финал Кубка Украины

Директор стадиона ОСК «Металлист» Роман Пец рассказал о подготовке к проведению финальной игры Кубка Украины между «Динамо» и «Ворсклой». В частности, специалист рассказал о состоянии газона на харьковской арене.

«Мы находимся в рабочем режиме. Проводим матчи чемпионата Первой лиги с участием Металлиста-1925. Все службы трудятся в обычном режиме, все готовятся непосредственно к финалу Кубка Украины.

Поле практически новое. После реновации на нем были проведены только две игры того же Металлиста-1925. У нас есть договорные отношения с Шахтером. Агрономическая служба занимается футбольным полем. Там работают профессионалы. Поле в идеальном состоянии», – сказал Пец.

Отметим, финал Кубка Украины между «Динамо» и «Ворсклой» состоится завтра, 8 июля. Начало поединка запланировано на 21:30.