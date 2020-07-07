Во вторник, 7 июля, состоится поединок 31-го тура чемпионата Италии, в котором «Милан» примет лидера чемпионата – «Ювентус».
Матч состоится на стадионе «Сан Сиро». Начало встречи в 22:45 по киевскому времени.
Милан – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 2».
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Милан» - «Ювентус».
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Сергей Цыба, Sport.ua
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