Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Сити – Ньюкасл

Матч между «горожанами» и «сороками» состоится 8 июля

  • 07.07.2020 18:45
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Сити – Ньюкасл
© Твиттер Манчестер Сити

В среду, 8-го июля, состоится матч 34-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Сити» сыграет против «Ньюкасла». Команды встретятся на «Этихаде». Стартовый свисток прозвучит в 20:00.

«Манчестер Сити» попытается закрепиться на 2-м месте турнирной таблицы АПЛ. «Ньюкасл» постарается взять реванш за поражение от «горожан» в матче Кубка Англии. В прямом эфире матч «Манчестер Сити» – «Ньюкасл» можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports Ukraine. 

«Манчестер Сити» – «Ньюкасл». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Букмекеры отдают предпочтение «Манчестер Сити». Коэффициент на победу хозяев – 1,11; на викторию гостей – 28,0; на ничью – 9,90.

 

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Источник — Sport.ua

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