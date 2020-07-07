В среду, 8-го июля, состоится матч 34-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Сити» сыграет против «Ньюкасла». Команды встретятся на «Этихаде». Стартовый свисток прозвучит в 20:00.

«Манчестер Сити» попытается закрепиться на 2-м месте турнирной таблицы АПЛ. «Ньюкасл» постарается взять реванш за поражение от «горожан» в матче Кубка Англии. В прямом эфире матч «Манчестер Сити» – «Ньюкасл» можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports Ukraine.

«Манчестер Сити» – «Ньюкасл». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Букмекеры отдают предпочтение «Манчестер Сити». Коэффициент на победу хозяев – 1,11; на викторию гостей – 28,0; на ничью – 9,90.