Манчестер Сити – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Возьмут ли «сороки» реванш за поражение в Кубке Англии?

  • 07.07.2020 19:00
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Манчестер Сити – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Твиттер Манчестер Сити

В среду, 8 июля, состоится матч 34-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Сити» примет «Ньюкасл». На первый взгляд может показаться, что команды лишены турнирной мотивации. На самом деле, это не так.

«Манчестер Сити» после рестарта сезона выступает с переменным успехом. Что интересно, у «горожан» давно не было ничьих. В последних шести матчах команда Хосепа Гвардиолы одержала 3 победы и потерпела столько же поражений. 
«Сити» выступает на удивление нестабильно. Разгромив «Ливерпуль» (4:0), «горожане» уступили «Саутгемптону» с минимальным счетом.

Больше всего удивляет даже не проигрыш команды из Манчестера, а то, что она ни разу не забила. Габриэль Жезус пока не пользуется отсутствием Серхио Аэуро. Но, как бы там ни было, у «Манчестер Сити» 2-е место в турнирной таблице АПЛ и удобный отрыв от «Лестера» на 8 очков.

Новых кадровых потерь у «горожан» не наблюдается. Агуэро – единственный, кто выбыл на длительный срок. Вполне вероятно, что в стартовый состав вернется Кевин Де Брюйне, который начал матч против «Саутгемптона» на скамейке запасных. А вот Александр Зинченко, допустивший грубую ошибку в том же поединке, вряд ли выйдет в старте. 

«Ньюкасл» после возобновления сезона выглядит неплохо. С учетом результатов, установленных до паузы, «сороки» не проигрывают в АПЛ уже на протяжении шести матчей. Единственное поражение после рестарта команда Стива Брюса потерпела в матче 1/4 финала Кубка Англии (0:2). Правда, потом «Ньюкасл» отыгрался на «Борнмуте», которому отгрузил 4 мяча. 

«Сороки» имеют сразу несколько причин как минимум не проиграть на «Этихаде». Во-первых, нужно поквитаться с «горожанами» за кубковый матч. Во-вторых, поражение может отбросить команду на 2 места вниз в турнирной таблице. В настоящее время «Ньюкасл» располагается на 12-й строчке, имея 43 очка в активе. Позади «сорок» располагаются «Саутгемптон» и «Кристал Пэлас», которые были бы не против улучшить свои позиции.

Интересно, что статистика на стороне «Ньюкасла». «Сороки» побеждали «горожан» 72 раза. У «Манчестер Сити» 69 викторий. Еще 40 раз команды играли вничью. В текущем сезоне «Ньюкасл» еще не побеждал «Ман Сити». В матче первого круга команды сыграли вничью – 2:2, а в кубковом противостоянии «сороки» уступили. В прошлом сезоне «Ньюкасл» побеждал «Манчестер Сити» со счетом 2:1.

«Ньюкасл» в последнее время является не очень удобным соперником для «Манчестер Сити». Тем не менее, «горожане» при всех их проблемах подойдут в качестве фаворитов к этому матчу. Букмекеры совсем не верят в команду Стива Брюса. Коэффициент на победу хозяев – 1,11; на викторию гостей – 28,0. Ничья котируется за 9,90. Высока вероятность, что в матче будет забито больше трех голов (коэф. 1,99). 

«Ньюкасл» после рестарта забивал как минимум по одному голу в каждом матче Премьер-лиги. У «Манчестер Сити» периодически возникают проблемы в обороне, поэтому «сороки» вполне могут забить на контратаках. Другой вопрос – сколько забьют «горожане». У «Ньюкасла» очень мало шансов даже на ничью. «Манчестер Сити» выступает стабильно хорошо на своем поле даже при пустых трибунах. В последних двух матчах «горожан» дома – 8 забитых голов и 0 пропущенных. Команда Гвардиолы постарается продлить победную тенденцию.

Ориентировочные составы:

«Манчестер Сити»: Эдерсон; Уокер, Отаменди, Ляпорт, Менди; Де Брюйне, Родри, Гюндоган; Фоден, Жезус, Стерлинг. 
«Ньюкасл»: Дубравка; Йедлин, Фернандес, Ласселлс, Шер, Роуз; Альмирон, Бенталеб, Шелви, Сен-Максимен; Жоэлинтон. 

 

8 июля, среда

«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»
Манчестер. Стадион «Этихад». 20:00
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports Ukraine
Манчестер Сити - Ньюкасл. Онлайн-трансляция матча
Прогноз Sport.ua — 3:1
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Источник — Sport.ua

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