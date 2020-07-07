«Помой свой рот». Фанаты Фиорентины возмущены поведением Рибери

Недавно дом хавбека «Фиорентины» Франка Рибери во Флоренции ограбили. После этого француз на своей странице в Инстаграме выразил недовольство обстановкой во Флоренции и намекнул на уход из клуба.
В ответ фанаты «Фиорентины» написали письмо Рибери, в котором раскритиковали его за слова о Флоренции:
«Дорогой Франк, мы понимаем твой ужас, но помой рот, прежде чем говорить о Флоренции. Это не Медельин, знаешь ли.
Богатых людей грабят повсюду, но, к счастью, они могут позволить себе охранные системы и частную охрану. Бедняков тоже обворовывают, но мы можем лишь молча это принимать».
В нынешнем сезоне на счету Рибери 3 гола и 2 ассиста в 15 матчах Серии А за «Фиорентину».
Источник — Football-Italia
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