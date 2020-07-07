Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Русин не соответствует уровню Динамо»

Эксперт высказался о нападающем киевлян

  • 07.07.2020 18:46
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  • 4 комментария
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Русин не соответствует уровню Динамо»
© Facebook. Вячеслав Заховайло

Известный футбольный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло прокомментировал игру нападающего «Динамо» Назария Русина.

«О Русина было много положительных разговоров, когда он был в «Заре», а теперь мы видим, что Назарий не соответствует уровню «Динамо». Игроки должны понимать, что когда тебе дают шанс, ты его или используешь, или нет. Никто в «Динамо» не будет ждать годами. Киевский клуб заточен под результат.

Русин не использовал свои возможности, которых было достаточно. Все, до свидания! Привет, ФК «Львов». Назарий не стоит обвинять тренера, болельщиков или специалистов - только самого себя.

Это не означает, что Русин - плохой игрок. Он футболист другого уровня. Пусть он на меня не обижается, я просто констатирую факт», - сказал Заховайло.

Ранее Заховайло был шокирован игрой «Динамо» в матче с «Шахтером» (2:3).

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Источник — Рейтинг букмекеров

(5 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 07.07.2020 19:27
    0
    Хм, ну даже опуская "авторитетное" мнение заховайлы, а кто нынче из форвардов соответствует и какой этот уровень по состоянию на сегодня, если борьбы с десной да зарей, так может и норм все, хз? мораэс был, но не блистал, наверное тоже не тот уровень, а в шахте чего-то получилось что тот?
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    umnuy2
    online
      umnuy2, 07.07.2020 19:23
    0
    Он просто не на контракте у меня поэтому он плох
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    west-ukr5555
    online
      west-ukr5555, 07.07.2020 19:03
    -3
    Уровень Динамо сейчас таков, что ему все соответствуют.
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    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 18:49
    +2
    он даже уровню беседина не соответствует
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    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 18:49
    +2
    он даже уровню беседина не соответствует
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    dd dent
    online
      dd dent, 07.07.2020 19:27
    0
    Хм, ну даже опуская "авторитетное" мнение заховайлы, а кто нынче из форвардов соответствует и какой этот уровень по состоянию на сегодня, если борьбы с десной да зарей, так может и норм все, хз? мораэс был, но не блистал, наверное тоже не тот уровень, а в шахте чего-то получилось что тот?
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 07.07.2020 19:23
    0
    Он просто не на контракте у меня поэтому он плох
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