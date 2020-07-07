Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Русин не соответствует уровню Динамо»

Известный футбольный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло прокомментировал игру нападающего «Динамо» Назария Русина.

«О Русина было много положительных разговоров, когда он был в «Заре», а теперь мы видим, что Назарий не соответствует уровню «Динамо». Игроки должны понимать, что когда тебе дают шанс, ты его или используешь, или нет. Никто в «Динамо» не будет ждать годами. Киевский клуб заточен под результат.

Русин не использовал свои возможности, которых было достаточно. Все, до свидания! Привет, ФК «Львов». Назарий не стоит обвинять тренера, болельщиков или специалистов - только самого себя.

Это не означает, что Русин - плохой игрок. Он футболист другого уровня. Пусть он на меня не обижается, я просто констатирую факт», - сказал Заховайло.

Ранее Заховайло был шокирован игрой «Динамо» в матче с «Шахтером» (2:3).