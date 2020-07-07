Кике СЕТЬЕН: «Мы еще можем выиграть чемпионат Испании»

Главный тренер «Барселоны» уверен, что клуб еще поборется за золото Ла Лиги

  • 07.07.2020 18:19
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Кике СЕТЬЕН: «Мы еще можем выиграть чемпионат Испании»
© Твиттер Барселоны. Кике Сетьен

Наставник «Барселоны» Кике Сетьен заявил, что его команда еще поборется за первое место в чемпионате Испании.

За четыре тура до конца каталонцы отстают на четыре очка от «Реала».

«Конечно, мы можем выиграть чемпионат Испании. Это доказывает математика и текущее положение дел. Будет нелегко, но нужно верить до самого конца. Мы должны думать только о своих матчах и побеждать в каждой игре. Все, что мы сейчас делаем, принесет нам пользу в Лиге чемпионов», — сказал Сетьен.

Ранее сообщалось, что Сетьен в ближайшее время может покинуть «Барселону».

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Источник — Marca

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