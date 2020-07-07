Кике СЕТЬЕН: «Мы еще можем выиграть чемпионат Испании»

Наставник «Барселоны» Кике Сетьен заявил, что его команда еще поборется за первое место в чемпионате Испании.

За четыре тура до конца каталонцы отстают на четыре очка от «Реала».

«Конечно, мы можем выиграть чемпионат Испании. Это доказывает математика и текущее положение дел. Будет нелегко, но нужно верить до самого конца. Мы должны думать только о своих матчах и побеждать в каждой игре. Все, что мы сейчас делаем, принесет нам пользу в Лиге чемпионов», — сказал Сетьен.

Ранее сообщалось, что Сетьен в ближайшее время может покинуть «Барселону».