Сетьен в ближайшее время может покинуть Барселону

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен в ближайшее время может быть уволен.
Как сообщает Marca, решение будет принято после грядущих матчей «Реала», который может оторваться от «Барселоны» в борьбе за титул.
Если «Реал» оторвется, Сетьен будет уволен.
Отмечается также, что игроки «Барселоны» не поддерживают своего наставника.
Напомним, что «Барселона» отстает от «Реала» на одно очко, но у мадридцев игра в запасе.
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Источник — Marca
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