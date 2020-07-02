Сетьен в ближайшее время может покинуть Барселону

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен в ближайшее время может быть уволен.

Как сообщает Marca, решение будет принято после грядущих матчей «Реала», который может оторваться от «Барселоны» в борьбе за титул.

Если «Реал» оторвется, Сетьен будет уволен.

Отмечается также, что игроки «Барселоны» не поддерживают своего наставника.

Напомним, что «Барселона» отстает от «Реала» на одно очко, но у мадридцев игра в запасе.

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