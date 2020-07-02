Почему Барселона посыпалась. Проблема точно не в Сетьене

«Барселона» сыграла вничью с «Атлетико» - 2:2. Это уже третья ничья для действующего чемпиона Испании в четырех последних турах. От стратегического преимущества над «Реалом» в борьбе за чемпионство не осталось и следа. Причем речь идет не только о потере важных очков, стоящих «Барсе» лидерства, сколько о неспособности команды демонстрировать лидерскую игру.

В связи с этим испанские СМИ наперебой спешат сообщить о скорой отставке главного тренера «блаугранас» Кике Сетьена. И смакуют подробности очередного «напряга» в барселонской раздевалке, где ведущие футболисты якобы выразили недовольство тренерскими методами Сетьена. То, что недопонимание между нынешним тренером «Барсы» и его подопечными существует, ни для кого не секрет. Эти шероховатости в отношениях с подчиненными сопровождают Сетьена практически с первых дней его работы на «Камп Ноу». Так что подобными откровениями типа «не спрашивайте меня о матче, пусть лучше вам тренер расскажет, почему не выиграли» сейчас никого не удивишь. Можно, разве что, позлорадствовать, что мадридская пресса и делает с неприкрытым удовольствием.



Твиттер Барселоны

Однако, если пытаться разобраться в ситуации без симпатии к клубным цветам, собственно, и без антипатии тоже, нужно признать, что проблема нынешней «Барселоны» не в Сетьене. То есть, не в персоне тренера. Проблема – в выборе, в правильности выбора. Или неправильности. И в умении управлять клубной махиной. Или неумении.

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Сетьен возглавил «Барселону» в январе. Возглавил неожиданно даже для себя. По его словам, вчера он еще наблюдал за пасущимися в деревне коровами, а сегодня стал главным тренером «больше, чем клуба». Кандидатура Кике изначально не была приоритетной для Бартомеу. Хави, Куман, Аллегри – и еще многие специалисты смотрелись бы предпочтительнее на месте нынешнего рулевого «Барсы». Но этих и других многих по разным причинам ангажировать не удалось. Причем не только потому, что они не хотели, а еще и из-за того, что не хотел остаться в тени своего наставника клубный президент. Поэтому и пришлось обратить взор на «последнего романтика». Хотя почему именно Сетьен «последний романтик»? Ну вот почему? Он не выиграл в своей карьере ровным счетом ничего. Его «Бетис» не отличался ничем особенным – и не нужно себя обманывать. Да, команда старалась контролировать мяч, да хорошо использовала прессинг, но все это и другое конвертировалось в прошлом сезоне лишь в десятое место. «Бетис» Сетьена очень натужно переходил из обороны в атаку, со своей половины поля на чужую. Контроль мяча постоянно оставался на высоком уровне, но это был контроль ради контроля, потому что команда зачастую билась лбом о защитные порядки соперника, проходить которые Кике так и не научил своих севильских подопечных.

Не научил этому непростому ремеслу и на новом рабочем месте. Правда, ничего ведь не поменялось: лишь названия команд, а методы остались прежними. Контроль мяча ради контроля, вот и все. «Тики-така» в худшей ее интерпретации. Для победы над условной «Мальоркой», которая распадается от одного вида Месси, и такого инструментария достаточно, но с более серьезными соперниками типа «Севильи» или «Атлетико», этого явно мало. К тому же, Сетьен, в отличие от Вальверде, полностью освободил Месси от прессинга, от обрабатывания в защите. А это, как ни крути, минус один футболист на начальной фазе атаки. И на завершающей фазе обороны.

Ждать, что Сетьен поменяется, станет гибче и мудрее, вряд ли уместно. Два года ждали подобной трансформации от Вальверде. Ждали, и не дождались. Потому что не могли дождаться по той простой причине, что потолок Эрнесто оказался очень невысоким. «Муравей» на «Камп Ноу» продолжал строить улучшенный вариант «Атлетика». То же самое сейчас делает его последователь, строящий улучшенный вариант «Бетиса». Зачем его винить, что с него взять?



Твиттер Барселоны. Кике Сетьен

Вот комментарий Сетьена после игры с «Атлетико»: «Я вполне доволен игрой команды. Временами мы достаточно хорошо владели мячом. Нелегко играть против такой дисциплинированной команды. Я доволен тем, как работали игроки и планом на матч». В этом и есть весь Сетьен. Он практически всем доволен, он не чувствует напряжения, у него есть план. У него вообще все хорошо. Даже отлично. Такой себе «вариант» Алексея Михайличенко, нынешнего «кризисного менеджера» киевского «Динамо». При всем уважении к этим двум персонам, прыгнуть выше определенной отметки они не могут. Потому что. Но волею случая и руководящего «перста» оказались там, где оказались. Для них это улыбка Фортуны, для остальных – гримаса Провидения.

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Что делать и кто виноват? Симпатикам «Барсы» в сложившейся ситуации нужно просто набраться терпения и воспринимать как данность нынешнее положение вещей. Даже самая дорогостоящая команда в мире не может играть просто по наитию или мановению волшебной левой ее гения. Не верьте, что миллионерам и большим талантам не нужен коуч. Еще как нужен. Доказано не единожды. В той же «Барсе». Но в нынешней «Барсе» все пущено на самотек. Бартомеу слишком занят охотой на ведьм и сохранением власти, Месси все больше склонен к самоуединению на футбольном Олимпе, а Сетьен просто кайфует от того, что его мечта уже осуществилась. В этой команде сейчас каждый решает свои локальные задачи, и сложить эти мини-задачи в единый паззл не представляется возможным.

Вроде не бездельники, и могли бы жить, но вот как раз настоящей жизни, настоящей искры в этой «Барселоне» нет. Следствие – нет и чемпионской игры. Откровенно говоря, будет несправедливо, если «Барса» в нынешнем сезоне как-то сможет пробраться к золотым наградам. Не заслужила. Нет предпосылок. Нет идеи, нет тренера. И в данном случае незавоевание очередного чемпионства плюс уже имеющийся провал в Кубке Испании и вполне осязаемый провал в Лиге чемпионов вроде бы как должны наконец изменить этот порочный барселонский круг. Команде нужен новый, настоящий тренер, нужна серьезная смена ориентиров, и еще более серьезная кадровая чистка, ведь вот-вот, и уже замаячит смена поколений. Да и новый президент ей тоже нужен, хотя с этим придется повременить, как минимум, до следующего лета.

Только вот, боюсь, даже в случае тотальной неудачи в нынешнем сезоне, действующее руководство «блаугранас» может снова обратить свой взор в сторону очередного «последнего романтика». Или человека с «барселонским сердцем». Потому что этому руководству очень удобно ловить в дырявый сачок воздух. И кичиться своей важностью на фоне «тренеришек», чьи мечты сбылись уже в момент представления на «Камп Ноу».

Я же говорю, что порочный замкнутый круг…