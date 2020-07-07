Андрей ЛУНИН: «Не говорю о пенальти, чтобы не спугнуть удачу»

В матче 38-го тура Сегунды против «Кадиса» (поражение 0:2) вратарь «Овьедо» Андрей Лунин отбил уже третий для себя пенальти в нынешнем сезоне.

Украинский вратарь прокомментировал свое умение отражать пенальти:

«Я хорошо себя чувствую. Не делаю ничего особенного касательно отражения пенальти. А вообще, предпочитаю не говорить об этом, чтобы не спугнуть удачу».