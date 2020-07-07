Андрей ЛУНИН: «Не говорю о пенальти, чтобы не спугнуть удачу»

Украинский вратарь – об умении отражать пенальти

  • 07.07.2020 18:03
  • 511 просмотров
  • 1 комментарий
Андрей ЛУНИН: «Не говорю о пенальти, чтобы не спугнуть удачу»
© ФК Овьедо. Андрей Лунин

В матче 38-го тура Сегунды против «Кадиса» (поражение 0:2) вратарь «Овьедо» Андрей Лунин отбил уже третий для себя пенальти в нынешнем сезоне.

Украинский вратарь прокомментировал свое умение отражать пенальти:

«Я хорошо себя чувствую. Не делаю ничего особенного касательно отражения пенальти. А вообще, предпочитаю не говорить об этом, чтобы не спугнуть удачу».

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Источник — AS

(3 голоса)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 18:29
    0
    суеверный, но может и к лучшему.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 18:29
    0
    суеверный, но может и к лучшему.
    Ссылка
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