Лунин отбил 12-й пенальти в карьере

Вратарь испанского «Овьедо» и сборной Украины Андрей Лунин отметился отбитым пенальти в матче 38-го тура испанской Сегунды против «Кадиса» (0:2).

Для 21-летнего украинского голкипера это уже 12-й отбитый удар «с точки» из 29.

На данный момент процент спасений Лунина после пенальти составляет 41%. К слову, в среднем в футболе этот показатель равен 25-27%.

Имея в активе 44 очка, команда Лунина занимает 17-ю строчку в турнирной таблице Сегунды.