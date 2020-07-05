Лунин отбил 12-й пенальти в карьере

Вратарь испанского «Овьедо» и сборной Украины Андрей Лунин отметился отбитым пенальти в матче 38-го тура испанской Сегунды против «Кадиса» (0:2).
Для 21-летнего украинского голкипера это уже 12-й отбитый удар «с точки» из 29.
На данный момент процент спасений Лунина после пенальти составляет 41%. К слову, в среднем в футболе этот показатель равен 25-27%.
Имея в активе 44 очка, команда Лунина занимает 17-ю строчку в турнирной таблице Сегунды.
Владимир Клепач, Sport.ua
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