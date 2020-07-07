Надаль выступит на турнире в Мадриде. Он стартует в день финала US Open

Рафаэль Надаль подтвердил свое участие в престижном грунтовом турнире в Мадриде, который был перенесен с мая на сентябрь из-за карантина.
Об этом у себя в Твиттере сообщил один из организаторов турнира Фелисиано Лопес:
He hablado con mi amigo @RafaelNadal y me ha confirmado su participación en Madrid el próximo mes de septiembre! ❤️ ¡Te esperamos como siempre con los brazos abiertos en la Caja Mágica! pic.twitter.com/ZWywVEQstO— Feliciano López (@feliciano_lopez) July 7, 2020
Турнир в Мадриде должен начаться 13 сентября. На этот же день запланирован финал US Open. Ранее Надаль высказывал сомнения в том, что выступит в Нью-Йорке.
Источник — Twitter
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