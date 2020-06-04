Рафа НАДАЛЬ: «Сейчас я бы не поехал на US Open. Через 3 месяца - посмотрим»

Не исключено, что осенью удастся возобновить теннисный сезон, а организаторы все еще планируют большие турниры вроде US Open.

Но если бы турнир проходил бы сейчас, то Рафаэль Надаль отказался бы лететь в Нью-Йорк.

«Если спрашивать меня сейчас, то я бы не поехал, отказался бы лететь в Нью-Йорк. Через три месяца? Посмотрим. Надеюсь, что да, но еще многое нужно проанализировать».

«Турниры без болельщиков? Мне это очень не нравится, но если это единственный вариант, то ладно. Не понимаю теннис без болельщиков, но что делать», - сказал Надаль.

Больше информации по поводу сезона может появиться 10-го июня.