Андерлехт близок к тому, чтобы объявить о переходе Михайличенко

Бельгийский «Андерлехт» приблизился к тому, чтобы огласить о трансфере 23-летнего левого фулбека «Зари» Богдана Михайличенко.
В минувший уик-энд Михайличенко сыграл за «Зарю» против «Александрии» (2:2), и этот матч, скорее всего, окажется последним для Богдана в стане «черно-белых».
Отмечается, что «Андерлехт» настроен как можно скорее заполучить украинца в свои ряды.
Посоветовал Михайличенко выбрать «Андерлехт» украинский легионер «Гента» Игорь Пластун. «Андерлехт» - один из самых популярных клубов, и я советую ему приехать», - цитирует источник слова Пластуна.
Ранее сообщалось, что за трансфер Михайличенко «Андерлехт» заплатит «Заре» около полумиллиона евро.
Источник — La Dernière Heure
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Через пару лет будет в Англии.
Через пару лет будет в Англии.
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