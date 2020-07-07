Андерлехт близок к тому, чтобы объявить о переходе Михайличенко

Фулбек «Зари» может стать игроком бельгийского клуба уже в ближайшее время

  • 07.07.2020 17:22
  • 1223 просмотра
  • 3 комментария
Андерлехт близок к тому, чтобы объявить о переходе Михайличенко
© ФК Заря. Богдан Михайличенко

Бельгийский «Андерлехт» приблизился к тому, чтобы огласить о трансфере 23-летнего левого фулбека «Зари» Богдана Михайличенко.

В минувший уик-энд Михайличенко сыграл за «Зарю» против «Александрии» (2:2), и этот матч, скорее всего, окажется последним для Богдана в стане «черно-белых».

Отмечается, что «Андерлехт» настроен как можно скорее заполучить украинца в свои ряды.

Посоветовал Михайличенко выбрать «Андерлехт» украинский легионер «Гента» Игорь Пластун. «Андерлехт» - один из самых популярных клубов, и я советую ему приехать», - цитирует источник слова Пластуна.

Ранее сообщалось, что за трансфер Михайличенко «Андерлехт» заплатит «Заре» около полумиллиона евро.

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Источник — La Dernière Heure

(9 голосов)

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Комментарии
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 07.07.2020 17:43
    +1
    Бельгія стала досить благодатною стартмайданчиком для українських футболістів. Вітаю Богдана! Думаю непрогадаєш.
    Ссылка
    DARK SIDE
    online
      DARK SIDE, 07.07.2020 17:32
    +2
    норм
    Ссылка
    Александр Домащенко
    online
      Александр Домащенко, 07.07.2020 17:30
    +3
    Молодцы бельгийцы, разбираются в футболе.
    Через пару лет будет в Англии.
    Ссылка
    Александр Домащенко
    online
      Александр Домащенко, 07.07.2020 17:30
    +3
    Молодцы бельгийцы, разбираются в футболе.
    Через пару лет будет в Англии.
    Ссылка
    DARK SIDE
    online
      DARK SIDE, 07.07.2020 17:32
    +2
    норм
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 07.07.2020 17:43
    +1
    Бельгія стала досить благодатною стартмайданчиком для українських футболістів. Вітаю Богдана! Думаю непрогадаєш.
    Ссылка
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