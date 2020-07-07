Андерлехт близок к тому, чтобы объявить о переходе Михайличенко

Бельгийский «Андерлехт» приблизился к тому, чтобы огласить о трансфере 23-летнего левого фулбека «Зари» Богдана Михайличенко.

В минувший уик-энд Михайличенко сыграл за «Зарю» против «Александрии» (2:2), и этот матч, скорее всего, окажется последним для Богдана в стане «черно-белых».

Отмечается, что «Андерлехт» настроен как можно скорее заполучить украинца в свои ряды.

Посоветовал Михайличенко выбрать «Андерлехт» украинский легионер «Гента» Игорь Пластун. «Андерлехт» - один из самых популярных клубов, и я советую ему приехать», - цитирует источник слова Пластуна.

Ранее сообщалось, что за трансфер Михайличенко «Андерлехт» заплатит «Заре» около полумиллиона евро.