Беньямин ВЕРБИЧ: «Знаем, что Ворскла все поставила на кубок»

26-летний словенский полузащитник киевского «Динамо» Беньямин Вербич прокомментировал предстоящий финал Кубка Украины против «Ворсклы».
«Мы знаем, что одна игра всё решает. И «Ворскла» на нее все поставила, но мы к этому готовы. И будем стараться привезти кубок в Киев», - заявил Вербич.
Финал Кубка Украины «Динамо» — «Ворскла» состоится в Харькове на ОСК «Металлист» в среду, 8-го июля, в 21:30.
Динамо – Ворскла. Букмекеры не верят в полтавчан в финале Кубка Украины
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Источник — Футбол 1/2/3
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