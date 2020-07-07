Беньямин ВЕРБИЧ: «Знаем, что Ворскла все поставила на кубок»

Хавбек «Ворсклы» высказался о грядущем финале Кубка Украины

  • 07.07.2020 17:13
  • 560 просмотров
  • 2 комментария
Беньямин ВЕРБИЧ: «Знаем, что Ворскла все поставила на кубок»
© ФК Динамо Киев. Беньямин Вербич

26-летний словенский полузащитник киевского «Динамо» Беньямин Вербич прокомментировал предстоящий финал Кубка Украины против «Ворсклы».

«Мы знаем, что одна игра всё решает. И «Ворскла» на нее все поставила, но мы к этому готовы. И будем стараться привезти кубок в Киев», - заявил Вербич. 

Финал Кубка Украины «Динамо» — «Ворскла» состоится в Харькове на ОСК «Металлист» в среду, 8-го июля, в 21:30.

Динамо – Ворскла. Букмекеры не верят в полтавчан в финале Кубка Украины

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    APL
      APL, 07.07.2020 17:27
    0
    Ossa8860, 07.07.2020 17:26
    Вербич - мастер. Вместе с Де Пеной и Цыганковым они реальная сила. Беда в ДК с обороной: вроде и игроки не слабые, но кто в лес кто по дрова.
    а самое главное то что у ДК нет тренера, вот и бегают кто как умеет
    Ссылка
    Ossa8860
      Ossa8860, 07.07.2020 17:26
    0
    Вербич - мастер. Вместе с Де Пеной и Цыганковым они реальная сила. Беда в ДК с обороной: вроде и игроки не слабые, но кто в лес кто по дрова.
    Ссылка
    APL
      APL, 07.07.2020 17:27
    0
    Ossa8860, 07.07.2020 17:26
    Вербич - мастер. Вместе с Де Пеной и Цыганковым они реальная сила. Беда в ДК с обороной: вроде и игроки не слабые, но кто в лес кто по дрова.
    а самое главное то что у ДК нет тренера, вот и бегают кто как умеет
    Ссылка
    Ossa8860
    online
      Ossa8860, 07.07.2020 17:26
    0
    Вербич - мастер. Вместе с Де Пеной и Цыганковым они реальная сила. Беда в ДК с обороной: вроде и игроки не слабые, но кто в лес кто по дрова.
    Ссылка
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