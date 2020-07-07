Шахтер предоставил отпуск трем ключевым игрокам команды

Марлос, Николай Матвиенко и Жуниор Мораес получили возможность отдохнуть

  • 07.07.2020 16:43
  • 2811 просмотров
  • 15 комментариев
Шахтер предоставил отпуск трем ключевым игрокам команды
© ФК Шахтер. Жуниор Мораес

Три ключевых футболиста «Шахтера», который досрочно оформил титул чемпиона Украины в нынешнем сезоне, уже получили от клуба возможность начать отпуск.

«Горняки» дали отдохнуть Марлосу, Николаю Матвиенко и Жуниору Мораесу. Они не готовятся к ближайшему матчу команды против «Десны».

Также сообщается, что после поединка с командой из Чернигова в отпуск будет отправлена еще одна часть футболистов.

Помимо этого к работе в фитнес-центре под руководством клубных физиотерапевтов приступил Исмаили, недавно перенесший операцию на колене.

Напомним, Жуниор Мораес является ключевым претендентом на победу в бомбардирской гонке сезона УПЛ. На счету натурализованного украинца 19 забитых мячей. У ближайшего преследователя Александра Филиппова из «Десны» - 15 голов в активе.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(9 голосов)

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Комментарии
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 07.07.2020 17:45
    0
    APL, 07.07.2020 17:42
    в разговор???? та ты даже разговаривать не умееш, ты только среш говнецом
    Я сру? Видно что кому-то дерьнамовское фуфло на глаза упало. Посмотри с чего разговор начался!) Вас, дыpкоботов, с одной дурки что-ли набирают?
    Ссылка
    APL
      APL, 07.07.2020 17:42
    -1
    Dynamo_Cyprus, 07.07.2020 17:40
    А ты еще кто? Что это за привычка в чужой разговор вступать? Или просто кто-то забыл сменить аккаунт?)
    в разговор???? та ты даже разговаривать не умееш, ты только среш говнецом
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 07.07.2020 17:40
    -1
    APL, 07.07.2020 17:36
    больной, иди похмелись
    А ты еще кто? Что это за привычка в чужой разговор вступать? Или просто кто-то забыл сменить аккаунт?)
    Ссылка
    APL
      APL, 07.07.2020 17:36
    -1
    Dynamo_Cyprus, 07.07.2020 17:29
    Это уже наше дело, как сыграет Шахтер в еврокубках. Вы ж как шакалы, только и ждете чтоб Шахтер обсмеять, но дерьнамо дает нам больше поводов, прямо балует) Так что обсыхай)
    больной, иди похмелись
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 07.07.2020 17:29
    -2
    Trasher311987, 07.07.2020 17:26
    Эхх. А ответить на вопрос?
    Или вопросом на вопрос?)))
    Я могу ответить.
    Да проиграли еврокубки.
    Я ж просто заранее знаю заголовки и комментарии уважаемый,))))
    Это уже наше дело, как сыграет Шахтер в еврокубках. Вы ж как шакалы, только и ждете чтоб Шахтер обсмеять, но дерьнамо дает нам больше поводов, прямо балует) Так что обсыхай)
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 07.07.2020 17:29
    -1
    Trasher311987, 07.07.2020 17:26
    Эхх. А ответить на вопрос?
    Или вопросом на вопрос?)))
    Я могу ответить.
    Да проиграли еврокубки.
    Я ж просто заранее знаю заголовки и комментарии уважаемый,))))
    Это уже наше дело, как сыграет Шахтер в еврокубках. Вы ж как шакалы, только и ждете чтоб Шахтер обсмеять, но дерьнамо дает нам больше поводов, прямо балует) Так что обсыхай)
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.07.2020 17:26
    0
    Dynamo_Cyprus, 07.07.2020 17:23
    А при чем тут еврокубки? Все никак после успехов с Лугано и Мальме приземлится не можете?)
    Эхх. А ответить на вопрос?
    Или вопросом на вопрос?)))
    Я могу ответить.
    Да проиграли еврокубки.
    Я ж просто заранее знаю заголовки и комментарии уважаемый,))))
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 07.07.2020 17:23
    -3
    Trasher311987, 07.07.2020 17:06
    Та порадуйтесь за игроков, ну что ж вы все Динамо да Динамо.
    Главное не потопите сами себя 8 августа.
    И не вините в том что Упл слабое, да разрыв большой.
    А при чем тут еврокубки? Все никак после успехов с Лугано и Мальме приземлится не можете?)
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 17:11
    +1
    минусуют, после Колоса верили в интригу, после Александрии верят в интригу
    Ссылка
    APL
      APL, 07.07.2020 17:11
    -1
    Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 17:07
    не думаю что судейки дадут выиграть, а ничья уже не устраивает зарю.
    які судді і кому не дадуть виграти????
    Ссылка
    Sergio Петренко
      Sergio Петренко, 07.07.2020 17:07
    -1
    А чёрному рабу выходной не положен, он будет работать
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 17:07
    -1
    Виктор Иванов, 07.07.2020 17:05
    Динамо может слить Заре и всё решится в Запорожье
    не думаю что судейки дадут выиграть, а ничья уже не устраивает зарю.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.07.2020 17:06
    +3
    Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 16:59
    ну всё, если десна выиграет, скажут кроты топят динаму.
    Та порадуйтесь за игроков, ну что ж вы все Динамо да Динамо.
    Главное не потопите сами себя 8 августа.
    И не вините в том что Упл слабое, да разрыв большой.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 07.07.2020 17:05
    -2
    Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 16:59
    ну всё, если десна выиграет, скажут кроты топят динаму.
    Динамо может слить Заре и всё решится в Запорожье
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 16:59
    0
    ну всё, если десна выиграет, скажут кроты топят динаму.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.07.2020 17:06
    +3
    Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 16:59
    ну всё, если десна выиграет, скажут кроты топят динаму.
    Та порадуйтесь за игроков, ну что ж вы все Динамо да Динамо.
    Главное не потопите сами себя 8 августа.
    И не вините в том что Упл слабое, да разрыв большой.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 17:11
    +1
    минусуют, после Колоса верили в интригу, после Александрии верят в интригу
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
    online
      Dynamo_Cyprus, 07.07.2020 17:45
    0
    APL, 07.07.2020 17:42
    в разговор???? та ты даже разговаривать не умееш, ты только среш говнецом
    Я сру? Видно что кому-то дерьнамовское фуфло на глаза упало. Посмотри с чего разговор начался!) Вас, дыpкоботов, с одной дурки что-ли набирают?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.07.2020 17:26
    0
    Dynamo_Cyprus, 07.07.2020 17:23
    А при чем тут еврокубки? Все никак после успехов с Лугано и Мальме приземлится не можете?)
    Эхх. А ответить на вопрос?
    Или вопросом на вопрос?)))
    Я могу ответить.
    Да проиграли еврокубки.
    Я ж просто заранее знаю заголовки и комментарии уважаемый,))))
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 16:59
    0
    ну всё, если десна выиграет, скажут кроты топят динаму.
    Ссылка
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