Шахтер предоставил отпуск трем ключевым игрокам команды

Три ключевых футболиста «Шахтера», который досрочно оформил титул чемпиона Украины в нынешнем сезоне, уже получили от клуба возможность начать отпуск.

«Горняки» дали отдохнуть Марлосу, Николаю Матвиенко и Жуниору Мораесу. Они не готовятся к ближайшему матчу команды против «Десны».

Также сообщается, что после поединка с командой из Чернигова в отпуск будет отправлена еще одна часть футболистов.

Помимо этого к работе в фитнес-центре под руководством клубных физиотерапевтов приступил Исмаили, недавно перенесший операцию на колене.

Напомним, Жуниор Мораес является ключевым претендентом на победу в бомбардирской гонке сезона УПЛ. На счету натурализованного украинца 19 забитых мячей. У ближайшего преследователя Александра Филиппова из «Десны» - 15 голов в активе.