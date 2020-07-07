Шахтер предоставил отпуск трем ключевым игрокам команды

Три ключевых футболиста «Шахтера», который досрочно оформил титул чемпиона Украины в нынешнем сезоне, уже получили от клуба возможность начать отпуск.
«Горняки» дали отдохнуть Марлосу, Николаю Матвиенко и Жуниору Мораесу. Они не готовятся к ближайшему матчу команды против «Десны».
Также сообщается, что после поединка с командой из Чернигова в отпуск будет отправлена еще одна часть футболистов.
Помимо этого к работе в фитнес-центре под руководством клубных физиотерапевтов приступил Исмаили, недавно перенесший операцию на колене.
Напомним, Жуниор Мораес является ключевым претендентом на победу в бомбардирской гонке сезона УПЛ. На счету натурализованного украинца 19 забитых мячей. У ближайшего преследователя Александра Филиппова из «Десны» - 15 голов в активе.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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Или вопросом на вопрос?)))
Я могу ответить.
Да проиграли еврокубки.
Я ж просто заранее знаю заголовки и комментарии уважаемый,))))
Или вопросом на вопрос?)))
Я могу ответить.
Да проиграли еврокубки.
Я ж просто заранее знаю заголовки и комментарии уважаемый,))))
Или вопросом на вопрос?)))
Я могу ответить.
Да проиграли еврокубки.
Я ж просто заранее знаю заголовки и комментарии уважаемый,))))
Главное не потопите сами себя 8 августа.
И не вините в том что Упл слабое, да разрыв большой.
Главное не потопите сами себя 8 августа.
И не вините в том что Упл слабое, да разрыв большой.
Главное не потопите сами себя 8 августа.
И не вините в том что Упл слабое, да разрыв большой.
Или вопросом на вопрос?)))
Я могу ответить.
Да проиграли еврокубки.
Я ж просто заранее знаю заголовки и комментарии уважаемый,))))
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