Первая лига. Металлист 1925 с Ингульцом держат лидерство

22-й тур первой лиги растянулся на целых три дня. Впервые после карантина добыл победу «Минай». Команда Василия Кобина на выезде переиграла «Балканы» — 2:0. А все благодаря двум дебютным голам Оринчака и Глаголы, которые впервые отметились в составе «Миная» в официальных матчах.

Несмотря на то, что «Агробизнес» не строит планов по выходу в УПЛ, команда Александра Чижевского продолжает держаться в тройке лидеров. В этом туре коллектив из Волочиска минимально переиграл аутсайдера «Черкащину» — 1:0. Экс-тренер «Карпат» признался, что было нелегко.

Немного поиграл на нервах своих болельщиков «Ингулец». Петровский коллектив уверенно вел в матче с «Авангардом» — 3:0, но во втором тайме пропустил два гола и обеспечил себе нервотрепку. Тем не менее, петровцы довели дело до победы. А решающим стал гол лучшего бомбардира первенства Нико Ситчинавы.

Необязательную осечку допустила луцкая «Волынь». Команда по—прежнему играет без главного тренера Андрея Тлумака, который только вылечился от коронавируса и уже к следующему матчу должен быть в строю. Ну а пока луцкий коллектив теряет очки в матче с «Кремнем» — 1:1. Причем лучанам пришлось спасаться на 91-й минуте, да и то с пенальти. Второй тур кряду очки команде приносит нестареющий Денис Кожанов.



fcvolyn.net

«Металлист 1925» в свою очередь штампует победу за победой. Уже третью кряду викторию харьковчане добыли в поединке с «Горняком-Спорт» — 2:1. Точные удары Рибейро Фрейтаса и Сергея Романова принесли коллективу три очка и оставили на первом месте в таблице.

Впервые у руля «Черноморца» потерял очки Сергей Ковалец. После двух побед команда не сумела дома справиться с «Николаевом», даже не забив при этом — 0:0. Хотя одесситы могли выигрывать встречу, но Андрей Штогрин не реализовал выход один на один: вратаря перебросил, да попал в штангу.

Феерически закрыли тур «Оболонь Бровар» и «Прикарпатье». У киевлян по два гола забили Батальский и Безуглый, последний, правда, прерывая прострел, пульнул по своим воротам. Затем сработали замены ивано-франковцев, и 19-летний Олег Павлюк сравнял счет. Ведя по ходу матча 3:1 оболонцы так и не взяли три очка.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО

4 июля, суббота

«Балканы» — «Минай» — 1:2

Голы: Оринчак, 44, Глагола, 84.

«Агробизнес» — «Черкащина» — 1:0

Гол: Бойчук, 83.

Удаления: Цурупин (Ч), 59, Яцык (Ч), 90+4.

«Ингулец» — «Авангард» — 3:2

Голы: Козак, 10, Мишуренко, 21, Ситчинава, 48 — Матяж, 62, Мурза, 90.

«Кремень» — «Волынь» — 1:1

Голы: Сула, 53 — Кожанов, 90+1 пенальти.

«Металлист 1925» — «Горняк—Спорт» — 2:1

Голы: Фрейтас, 7, Романов, 30 — Корольков, 23 пенальти.

Удаление: Дяченко (Г), 37.

5 июля, воскресенье

«Черноморец» — «Николаев» — 0:0

6 июля, понедельник

«Оболонь—Бровар» — «Прикарпатье» — 3:3

Голы: Батальский, 38, 54, Безуглый 45+3, 56, автогол — Барчук 26, пенальти, Павлюк, 85.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА