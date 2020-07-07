Сергей Ребров высказался об ушедшем из жизни легендарном защитнике Динамо

Бывший тренер «Динамо» посетил похороны Владимира Трошкина

  • 07.07.2020 16:03
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Сергей Ребров высказался об ушедшем из жизни легендарном защитнике Динамо
© ФК Динамо. Сергей Ребров

Бывший форвард и тренер «Динамо» Сергей Ребров высказался о Владимире Трошкине, который умер на 73-м году жизни.

- Я всегда с большим уважением относился к нему. Посмотрите, сколько людей пришло сегодня попрощаться. Он действительно был великим человеком с большой буквы, великим футболистом. Владимир Николаевич много сделал для нашей страны, для всех нас, и я всегда с уважением относился к нему. Всегда, когда приезжал и была для этого возможность, мы встречались. Тем более, что мы выросли в одних краях: он с Енакиево, я - из Горловки. Конечно, сейчас это все очень больно и грустно.

- Обладатель Кубка кубков и Суперкубка УЕФА. Таких людей очень мало. Он - кумир?
- Конечно, кумир. Просто проблема в том, что многие считают кумиром команду или тех, кто забивает мячи. Но Владимир Николаевич многое делал для команды и был ее душой, насколько я знаю, общаясь с людьми, которые играли с ним.

- Есть ли какие качества, которые вы переняли у него как футболист, как профессионал, как тренер?
- Мы сейчас говорим не о футболе, а о человеке, с которым действительно было приятно общаться и просто находиться рядом. А о футболе я сейчас вообще не хочу говорить.

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Источник — ФК Динамо Киев

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