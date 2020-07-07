Президент Барселоны: «Обязаны продлить контракт с Месси»

Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что Лионель Месси может покинуть «Барселону» летом 2021 года в качестве свободного агента.

Теперь же будущее Месси прокомментировал президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу:

«Его контракт истекает в 2021 году. Мы не объясняем такие вещи, но мы обязаны продлить его.

В прошлый раз мы общались в субботу. Я говорю с игроками, чтобы понять, в каком они состоянии, и перед нами – много проблем. Также я подбадриваю их, говорю не опускать руки, напоминаю, что они способны конкурировать.

Я вижу, что Месси спокоен. Он хочет завершить карьеру в «Барсе», и сказал мне об этом».