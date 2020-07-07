Челси готов купить Сергея Милинковича-Савича

«Челси» готов в конце сезона купить хавбека «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.
Также на футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед», «Реал» и ПСЖ.
Ранее сообщалось, что «Лацио» снизил цену на Милинковича-Савича до 70 млн евро.
В нынешнем сезоне на счету 25-летнего серба 5 голов и 5 ассистов в 29 матчах Серии А.
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Источник — La Gazzetta dello Sport
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