Лацио снизил цену на Милинковича-Савича

«Лацио» готов нынешним летом продать лидера полузащиты команды Сергея Милинковича-Савича. При этом римский клуб готов заметно снизить свои первоначальные требования по цене игрока.

Если раньше «Лацио» требовал за сербского хавбека 100 миллионов евро, то сейчас готов продать за 70 миллионов.

Главными претендентами на Милинковича-Савича являются ПСЖ, «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего серба 5 голов и 5 ассистов в 29 матчах Серии А.

В субботу «Лацио» в 30-м туре Серии А дома проиграл «Милану» 0:3.