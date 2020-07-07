Реал хочет подписать Мбаппе свободным агентом в 2022 году

Сам игрок получит 100 миллионов евро за подписание контракта

  • 07.07.2020 15:09
  • 457 просмотров
  • 4 комментария
Реал хочет подписать Мбаппе свободным агентом в 2022 году
© twitter.com/PSG_inside. Килиан Мбаппе

Мадридский «Реал» хочет подписать Килиана Мбаппе летом 2022 года, когда его контракт с ПСЖ закончится и форвард станет свободным агентом.

При этом нельзя сказать, что это трансфер будет для «Реала» бесплатным: самому Мбаппе предложат бонус в размере 100 миллионов евро за подписание контракта.

В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 30 голов и 17 асситов в 33 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

Ранее Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих игроков мира.

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Источник — El Chiriguito

(4 голоса)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 16:26
    0
    dd dent, 07.07.2020 16:15
    Не великоват ли бонус?
    просто представь что это сумма трансфера, а не бонус, тогда можно сказать что почти задарма.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 07.07.2020 16:15
    0
    Не великоват ли бонус?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 16:11
    0
    а интересная схема, мбаппе может не устоять перед таким соблазном, а самому реалу он обойдётся дешевле чем если бы его покупали.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 16:09
    0
    хранцузов хотят бросить на бабло
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 16:26
    0
    dd dent, 07.07.2020 16:15
    Не великоват ли бонус?
    просто представь что это сумма трансфера, а не бонус, тогда можно сказать что почти задарма.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 07.07.2020 16:15
    0
    Не великоват ли бонус?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 16:11
    0
    а интересная схема, мбаппе может не устоять перед таким соблазном, а самому реалу он обойдётся дешевле чем если бы его покупали.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 16:09
    0
    хранцузов хотят бросить на бабло
    Ссылка
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