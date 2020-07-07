Реал хочет подписать Мбаппе свободным агентом в 2022 году

Мадридский «Реал» хочет подписать Килиана Мбаппе летом 2022 года, когда его контракт с ПСЖ закончится и форвард станет свободным агентом.
При этом нельзя сказать, что это трансфер будет для «Реала» бесплатным: самому Мбаппе предложат бонус в размере 100 миллионов евро за подписание контракта.
В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 30 голов и 17 асситов в 33 матчах за ПСЖ во всех турнирах.
Ранее Мбаппе возглавил рейтинг самых дорогих игроков мира.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — El Chiriguito
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.