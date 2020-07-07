Евгений ДИКИЙ: Днепру-1 никто не запрещал проводить матч со Львовом дома

Ранее стало известно о том, что матч 30-го тура УПЛ «Днепр-1» - «Львов» пройдет в Тернополе на стадионе, который сейчас временно является домашним для «Львова».

При этом сообщалось о том, что УПЛ запретила «Днепру-1» проводить матч на домашнем стадионе. Однако исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий эту информацию опроверг:

- Это правда, что «Днепру-1» не разрешили провести домашний матч 30-го тура против «Львова» на своем стадионе в Днепре, поскольку матч первого круга, где львовяне были номинальными хозяевами, тоже провели на «Днепр-Арене»?

– Немного странно, откуда появилась эта информация. Она не соответствует действительности.

С самого начала, когда клубы согласовали с нами место проведения предыдущего очного матча, они договорились – тот матч провести в Днепре, а ответный матч сыграть по возможности во Львове или на резервном стадионе, который определит «Львов».

Других договоренностей не было, как и других официальных обращений от клубов к нам не поступало.

- Получается, «Днепру-1» никто не запрещал проводить матч дома, а это изначально такая договоренность между клубами?

– Да, клубы придерживаются этой договоренности и также удивлены появлению этой информации.

- И ближайший матч пройдет в Тернополе, на поле «Львова»?

– Да.

Матч «Днепр-1» - «Львов» состоится в субботу, 11 июля. Начало – в 19:30.