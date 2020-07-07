Не разрешили сыграть дома. Днепр-1 встретится со Львовом в Тернополе

Предыдущая игра команд была перенесена из Львова в Днепр

  • 07.07.2020 00:35
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Не разрешили сыграть дома. Днепр-1 встретится со Львовом в Тернополе
© СК Днепр-1

Клуб «Днепр-1» обратился в УПЛ. Днепряне хотели провести домашний матч против «Львова» в рамках 30-го тура УПЛ на «Днепр-Арене».

Однако просьба не была выполнена. Игра состоится в Тернополе, где львовяне принимают своих соперников в оставшихся матчей сезона из-за эпидемии коронавируса во Львове.

Домашняя игра «Львова» с «Днепром-1» 7 июня была перенесена из Львова в Днепр. Тогда победу одержала команда Дмитрия Михайленко со счетом 2:1. Днепряне изъявляли желание провести домашний матч со «Львовом» также в своем городе, но получили отказ.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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