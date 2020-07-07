МОРОЗОВ: «Максимов хочет доказать, что не хуже тех, кто работает в Динамо»

Специалист считает, что киевляне являются фаворитами финала, но полтавчане могут преподнести сюрприз

  • 07.07.2020 13:34
  • 1219 просмотров
  • 19 комментариев
МОРОЗОВ: «Максимов хочет доказать, что не хуже тех, кто работает в Динамо»
© ТК Футбол 1/2/3. Сергей Морозов

Футбольный эксперт Сергей Морозов рассказал, в чем главное преимущество «Ворсклы» перед «Динамо» в предстоящем финальном матче Кубка Украины.

«Ворскла» несколько изменилась. Там есть очень упрямый и грамотный тренер Максимов. Я думаю, что он как бывший динамовец захочет доказать, что не хуже тех ребят, которые работают в столичном клубе. Поэтому финал будет весьма напряженный. Как мне представляется, фаворитом является «Динамо», – сказал Морозов.

Напомним, изначально игра должна была пройти в Тернополе, а затем - во Львове. Однако неудовлетворительная эпидемиологическая ситуация в регионе вынудила перенести финал Кубка Украины на харьковский стадион Металлист. Встреча состоится в среду, начало в 21:30.

Динамо – Ворскла. Букмекеры не верят в полтавчан в финале Кубка Украины

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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 15:01
    0
    dd dent, 07.07.2020 14:57
    Всё это борьба за места ниже первого и путь в никуда, трата времени короче
    не живите прошлым, даже условный моуриньо не вернёт борьбу за первое место с таким составом. на 80 процентов результат делают футболисты, только на оставшиеся 20 тренер.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 07.07.2020 14:59
    0
    Роман Порывай, 07.07.2020 14:55
    У него есть 2 чемпионства в УПЛ и пару неплохих сезонов в Лиге чемпионов? Или то все достижения Лобановского?
    Это тоже самое что спрашивать чья команда с трабзонспором играла, михина ж вроде, а вывел сабо или последний так поменял настройки и морально поднял что это его заслуга? Как блоха начал рассказывать что то его команда у Реброва заиграла строитель комунизма
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 07.07.2020 14:57
    0
    Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 14:50
    Максимов это меньшее из зол. шило на мыло это будет евтушенко после михася.
    Всё это борьба за места ниже первого и путь в никуда, трата времени короче
    Ссылка
    Роман Порывай
      Роман Порывай, 07.07.2020 14:55
    0
    Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 14:23
    ну уж больше чем у михайличенко
    У него есть 2 чемпионства в УПЛ и пару неплохих сезонов в Лиге чемпионов? Или то все достижения Лобановского?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 14:50
    0
    dd dent, 07.07.2020 14:38
    и шо, шило на мыло вечное?
    Максимов это меньшее из зол. шило на мыло это будет евтушенко после михася.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 14:49
    0
    Муґунот Уух, 07.07.2020 14:41
    както некорректно сравнивать недотренера с них*янеиренером
    в любос случае, они оба Динамо пользы не принесут
    а с кем корректно, с моуриньо?
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 07.07.2020 14:41
    0
    Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 14:23
    ну уж больше чем у михайличенко
    както некорректно сравнивать недотренера с них*янеиренером
    в любос случае, они оба Динамо пользы не принесут
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 07.07.2020 14:38
    0
    Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 14:23
    ну уж больше чем у михайличенко
    и шо, шило на мыло вечное?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 14:23
    0
    Муґунот Уух, 07.07.2020 14:21
    на*ера он там нужен？ дядьке - 51, а из достижений только кубок зибаржана и первое место в фэнэлэ
    ну уж больше чем у михайличенко
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 07.07.2020 14:23
    +1
    Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 14:21
    не ну это не ко мне, не я же первый начал шутки шутить.
    что Десна на 2м месте с 55 очками - шутка？
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 07.07.2020 14:21
    0
    Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 13:39
    я только за Максимова увидеть в дк.
    на*ера он там нужен？ дядьке - 51, а из достижений только кубок зибаржана и первое место в фэнэлэ
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 14:21
    0
    Муґунот Уух, 07.07.2020 14:17
    еще скажи, Мариуполь или Карпаты
    не ну это не ко мне, не я же первый начал шутки шутить.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 07.07.2020 14:17
    +1
    Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 14:01
    может и Александрия
    еще скажи, Мариуполь или Карпаты
    Ссылка
    APL
      APL, 07.07.2020 14:10
    0
    Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 14:01
    может и Александрия
    ну Александрия далековато, я все же склоняюсь к Десне
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 14:01
    -1
    APL, 07.07.2020 13:51
    А почему ввы все решили что суддя топит Зорю в пользу ДК? А может в пользу ДЧ ведь именно ОНА на второй позиции!!!!!!!!!!
    может и Александрия
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 07.07.2020 13:57
    -1
    Максимову ничего не нужно доказывать,хуже чем в Динамо никто не работает,если сравнить бюджеты ближайших конкурентов
    Ссылка
    APL
      APL, 07.07.2020 13:51
    +1
    Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 13:40
    но не Скрипника. а то выходит что его команду засуживают, а он переходит в команду в пользу кот-й судили, это бы выглядело не очень.
    А почему ввы все решили что суддя топит Зорю в пользу ДК? А может в пользу ДЧ ведь именно ОНА на второй позиции!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 13:40
    -5
    но не Скрипника. а то выходит что его команду засуживают, а он переходит в команду в пользу кот-й судили, это бы выглядело не очень.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 13:39
    -3
    я только за Максимова увидеть в дк.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 07.07.2020 14:23
    +1
    Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 14:21
    не ну это не ко мне, не я же первый начал шутки шутить.
    что Десна на 2м месте с 55 очками - шутка？
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 07.07.2020 14:17
    +1
    Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 14:01
    может и Александрия
    еще скажи, Мариуполь или Карпаты
    Ссылка
    APL
      APL, 07.07.2020 13:51
    +1
    Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 13:40
    но не Скрипника. а то выходит что его команду засуживают, а он переходит в команду в пользу кот-й судили, это бы выглядело не очень.
    А почему ввы все решили что суддя топит Зорю в пользу ДК? А может в пользу ДЧ ведь именно ОНА на второй позиции!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 15:01
    0
    dd dent, 07.07.2020 14:57
    Всё это борьба за места ниже первого и путь в никуда, трата времени короче
    не живите прошлым, даже условный моуриньо не вернёт борьбу за первое место с таким составом. на 80 процентов результат делают футболисты, только на оставшиеся 20 тренер.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 07.07.2020 14:59
    0
    Роман Порывай, 07.07.2020 14:55
    У него есть 2 чемпионства в УПЛ и пару неплохих сезонов в Лиге чемпионов? Или то все достижения Лобановского?
    Это тоже самое что спрашивать чья команда с трабзонспором играла, михина ж вроде, а вывел сабо или последний так поменял настройки и морально поднял что это его заслуга? Как блоха начал рассказывать что то его команда у Реброва заиграла строитель комунизма
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 07.07.2020 14:57
    0
    Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 14:50
    Максимов это меньшее из зол. шило на мыло это будет евтушенко после михася.
    Всё это борьба за места ниже первого и путь в никуда, трата времени короче
    Ссылка
    Роман Порывай
      Роман Порывай, 07.07.2020 14:55
    0
    Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 14:23
    ну уж больше чем у михайличенко
    У него есть 2 чемпионства в УПЛ и пару неплохих сезонов в Лиге чемпионов? Или то все достижения Лобановского?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 14:50
    0
    dd dent, 07.07.2020 14:38
    и шо, шило на мыло вечное?
    Максимов это меньшее из зол. шило на мыло это будет евтушенко после михася.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 14:49
    0
    Муґунот Уух, 07.07.2020 14:41
    както некорректно сравнивать недотренера с них*янеиренером
    в любос случае, они оба Динамо пользы не принесут
    а с кем корректно, с моуриньо?
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 07.07.2020 14:41
    0
    Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 14:23
    ну уж больше чем у михайличенко
    както некорректно сравнивать недотренера с них*янеиренером
    в любос случае, они оба Динамо пользы не принесут
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 07.07.2020 14:38
    0
    Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 14:23
    ну уж больше чем у михайличенко
    и шо, шило на мыло вечное?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 14:23
    0
    Муґунот Уух, 07.07.2020 14:21
    на*ера он там нужен？ дядьке - 51, а из достижений только кубок зибаржана и первое место в фэнэлэ
    ну уж больше чем у михайличенко
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 07.07.2020 14:21
    0
    Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 13:39
    я только за Максимова увидеть в дк.
    на*ера он там нужен？ дядьке - 51, а из достижений только кубок зибаржана и первое место в фэнэлэ
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 14:21
    0
    Муґунот Уух, 07.07.2020 14:17
    еще скажи, Мариуполь или Карпаты
    не ну это не ко мне, не я же первый начал шутки шутить.
    Ссылка
    APL
      APL, 07.07.2020 14:10
    0
    Evgene Boykinyuk, 07.07.2020 14:01
    может и Александрия
    ну Александрия далековато, я все же склоняюсь к Десне
    Ссылка
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