МОРОЗОВ: «Максимов хочет доказать, что не хуже тех, кто работает в Динамо»

Футбольный эксперт Сергей Морозов рассказал, в чем главное преимущество «Ворсклы» перед «Динамо» в предстоящем финальном матче Кубка Украины.

«Ворскла» несколько изменилась. Там есть очень упрямый и грамотный тренер Максимов. Я думаю, что он как бывший динамовец захочет доказать, что не хуже тех ребят, которые работают в столичном клубе. Поэтому финал будет весьма напряженный. Как мне представляется, фаворитом является «Динамо», – сказал Морозов.

Напомним, изначально игра должна была пройти в Тернополе, а затем - во Львове. Однако неудовлетворительная эпидемиологическая ситуация в регионе вынудила перенести финал Кубка Украины на харьковский стадион Металлист. Встреча состоится в среду, начало в 21:30.

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