По пути Варди. Топ-7 футболистов, поздно начавших профессиональную карьеру

Общеизвестно и общепринято, что в футбол начинают играть очень рано. Это в том случае, если очень хотят добиться видимых и серьезных результатов. Случай как раз такой. Но, в то же время, нечасто, но иногда случается и так, что человек пришел в большой футбол почти в «преклонном» возрасте, но смог достичь определенных вершин. Ярчайший пример – недавний «сотник» английского «Лестера» Джейми Варди.

Форвард «лис» и сборной Англии в 33 туре АПЛ против «Кристал Пэлас» забил свой сотый гол в чемпионате Англии. Этот рубеж покорился нападающему в 33 года. Ну и что тут такого экстраординарного для игрока высокого уровня, каким, несомненно, является Варди? Да хотя бы то, что Джейми дебютировал в высшем дивизионе Англии в 27 лет, а во взрослый футбол пришел тогда, когда многие уже почти все сказали – в 20 лет.

В детстве Варди подавал надежды, но когда ему стукнуло 16-ть, его просто выдворили из родного «Шеффилд Уэнсдей» как бесперспективного и нерадивого футболиста. А дальше будущий чемпион АПЛ футбольный мяч променял на бокал пива и уличные драки. А в довесок ко всему – и на электронные наручники, который ему нацепили в полиции после одной из потасовок. Но футбол таки победил пиво, и Джейми вернулся к любимому занятию. Он начинал из самых низин английского футбола – с восьмой лиги, пока не добрался до «Лестера». С этим клубом он выиграл сенсационное «золото» АПЛ, поиграл в Лиге чемпионов, а со сборной Англии стал полуфиналистом чемпионата мира. И ведь правда: лучше поздно, чем никогда. Сегодня мы вспомним коллег Варди, которые тоже зажглись слишком поздно, зато светили долго.

7. Ясин Бамму. Марокко. Самый известный клуб в карьере – «Нант»

Начинал продавцом в магазине футбольной атрибутики. Но всегда мечтал играть в футбол. Долгое время мечта оставалась несбыточной: Ясин играл лишь на любительском уровне, и о больших клубах не приходилось даже мечтать, ведь парню шел уже 21-й год. Но он решил сыграть в «пан или пропал» - предложил свои услуги «Нанту». Именитый французский клуб не сказал «нет», но не сказал и «да». Тем не менее, в структуру клуба его взяли. Сначала марокканский форвард играл за вторую команду «канареек», потом был отправлен на год в аренду. И лишь в 2015-м смог закрепиться в первой команде «Нанта», за которую забил 15 мячей. После «Нанта» в его карьере был «Канн». На данный момент защищает цвета турецкого «Аланьяспора».

6. Джей Демерит. США. Самый известный клуб в карьере – «Уотфорд»

Яркий пример пути через тернии к звездам. Демерит пытался играть в европейский соккер еще в США, но на уровне студенческих команд. Но ни сам Джей, ни его футбол в Америке не снискали особого уважения. И Демерит решил поискать счастья за океаном – в Англии. Искал долго. Он напрашивался на просмотр в полулюбительские коллективы, но везде крутили носом: никто не хотел брать футболиста без «родословной». Наконец-то его взял «Саутолл»: не фонтан, конечно, но футбол – самый что ни на есть настоящий, в который и хотел играть Джей. В одном из контрольных матчей «Саутолла» - против «Уотфорда» - американский защитник сыграл выше всяких похвал. И получил приглашение в «Уотфорд». И с благодарностью его принял.

Парню шел 25-й год. За «Уотфорд» он отыграл шесть лет. Дорос также и до сборной США. В 2010 году вернулся в Америку – в МЛС – в клуб «Ванкувер Уайткэпс».

5. Василий Сачко. Украина. Самый известный клуб в карьере – «Ворскла»

Будущая легенда и тренер «Ворсклы» на профессиональном уровне дебютировал в 23 года. До этого Василий занимался футболом на аматорском уровне. Причем на очень аматорском: играл за сельские команды на чемпионате района. Когда пришла пора идти в армию, Сачко отправился не в спортроту, а в обычную воинскую часть в Симферополе. Отдав Родине полуторагодичный долг, Сачно вернулся домой, на Донетчину. И устроился на работу в милицию – в отдел борьбы с наркотиками. Параллельно блюститель правопорядка играл в футбол за сельские команды.

Его выигрышный лотерейный билет – Виктор Грачев, бывший форвард донецкого «Шахтера», который в середине девяностых годов прошлого века возглавлял любительскую команду «Шахта Украина», за которую и пригласил выступать Сачко, которого заприметил в чемпионате Донецкой области. Так начался путь Василия в большой футбол. В 1998 году Грачев получил приглашение на пост главного тренера симферопольской «Таврии». Это предложение принял, захватив с собой и Сачко. И Василий стартовал в составе первого чемпиона Украины с места в карьер – в матче против «Шахтера», который его команда выиграла 2:1.

После «Таврии» в активе Сачко значатся «Оскол», «Волынь», «Кривбасс» и «Ворскла». В составе полтавской команды Василий стал обладателем Кубка Украины, забив в финале единственный и победный гол в ворота «Шахтера». После завершения карьеры игрока Сачко небезуспешно возглавлял «Ворсклу», выиграв с командой бронзовые награды в 2018 году.

4. Патрик Мбома. Камерун. Самый известный клуб в карьере – ПСЖ

Родители Патрика перебрались из Камеруна во Францию очень рано, когда ему исполнилось лишь два года. С детских лет Мбома увлекался футболом, однако эти увлечения ограничивались парижскими улицами. О более серьезной интеграции в «игру миллионов» речь изначально не шла, так как отец Патрика очень хотел, чтобы сын получил хорошее образование. И он его получил, став дипломированным математиком.

Но от судьбы не уйдешь. В 20 лет Патрик Мбома был принят в гранд французского футбола - «Пари Сен-Жермен». Правда, особых успехов в этой команде он не снискал. А вот в других – снискал. С «Мецом» он выиграл Кубок французской Лиги, в японской «Гамба Осаке» стал лучшим бомбардиром чемпионата, а в составе «Пармы» - финалистом Кубка Италии. Но все эти награды Мбома меркнут по сравнению с теми, что он добыл в составе сборной Камеруна. Со своей национальной командой Патрик стал двукратным чемпионом континента и чемпионом Олимпийских Игр, а в 2000 году его признали лучшим футболистом Африки.

3. Морено Торичелли. Италия. Самый известный клуб в карьере – «Ювентус»

Железный дровосек. В прямом смысле этого слова. Для Морено футбол был лишь хобби. На первом плане у него была работа: Торичелли неплохо плотничал на одном из предприятий по обработке древесины. В свободное от работы время Морено играл в футбол в любительской команде «Каратезе». Играл неплохо, но не более того. Сложно сказать, как бы сложилась его судьба, если бы не счастливый случай. В 1992 году «Ювентус» во время предсезонного сбора сыграл с «Каратезе» товарняк. И тогдашний наставник «старой сеньоры» Трапаттони был настолько очарован игрой 22-летнего защитника команды соперника Торичелли, что не задумываясь пригласил его в свою команду. Причем не просто так пригласил, а в качестве отступных туринский гранд заплатил за Торичелли сорок тысяч долларов.

Морено сразу же ворвался в состав одного из самых сильных клубов мира. В составе «Юве» защитник, за свою шальную скорость прозванный «Турбо», выиграл все, что можно выиграть в клубном футболе: Кубок УЕФА, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный Кубок. Ну и Кубок Италии и скудетто (трижды), само собой разумеется.

2. Петер Шмейхель. Дания. Самый известный клуб в карьере – «Манчестер Юнайтед»

В свое время Шмейхель был одним из лучших голкиперов мира. Если вообще не лучшим, а его трансфер из «Брондбю» в «Манчестер Юнайтед» тогдашний наставник «красных дьяволов» Алекс Фергюсон назвал «покупкой столетия». Однако в большой спорт Петер попал, в общем-то, случайно. Да и поздно. К тому же, свою профессиональную карьеру футболиста Шмейхель начинал нападающим. А с детства он мечтал стать музыкантом. Профессиональным музыкантом. Но отец отвел его в спортивную секцию. Гандбольную спортивную секцию. Параллельно с гандболом Петер занимался и футболом. В своей первой футбольной команде – «Видовре» - Шмейхель играл на острие атаки, забив несколько мячей. Голкипером он стал уже в «Брондбю», в 24 года. И сразу же – бинго! Игра Петера в составе датского гранда настолько впечатлила боссов «МЮ», что они выкупили трансфер вратаря за более чем один миллион долларов.

Ну, а дальше вы знаете: в составе «МанЮнайтед» Петер выиграл все, что только можно выиграть и в Англии, и на международной арене. А со сборной Дании в 1992 году Шмейхель стал чемпионом Европы. Кстати, а о своем музыкальном прошлом Шмейхель не забыл: иногда музицирует. В разгар манчестерской карьеры он выпустил компакт-диск со своими песнями.

1. Мирослав Клозе. Германия. Самый известный клуб в карьере – «Бавария»

Мама – гандболистка, папа – футболист. Казалось, что иного выбора, окромя спорт, у юного Мирослава не было. Но так получилось, что был. Миро Клозе родился в Польше. В 1981 году семья переехала во Францию, а в 1987-м – в ФРГ. Клозе долго постигал премудрости немецкого языка и быта. Настолько долго, что был вынужден вместо четвертого класса школы идти во второй. Отец настоял, чтобы после школы Миро получил рабочую профессию. И будущий рекордсмен Мундиалей закончил ремесленническое училище: как и Торичелли в Италии, он выбрал профессию плотника-столяра. Футбол в это время был где-то рядом.

Свою первую команду Клозе обрел в 20 лет – полупрофессиональный коллектив из пятой лиги. Затем был «Кайзерслаутерн», а уж потом «Вердер», где полностью раскрылся талант Клозе-форварда. В 2007 году Миро перебрался в «Баварию», в составе которой стал двукратным чемпионом Германии и столько же раз выигрывал национальный Кубок. Но главные его достижения – в составе Бундестим. Клозе со сборной Германии выиграл все три комплекта наград мировых первенств. А еще Клозе до сих пор является лучшим бомбардиром сборной Германии (71 мяч) и лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира – 16 голов.