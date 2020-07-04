Варди забил сто голов в чемпионате Англии. Он дебютировал в АПЛ в 27 лет

Нападающий «Лестера» Джейми Варди отметился дублем в матче 33-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (3:0).

Его первый гол в поединке стал сотым забитым мячом в чемпионатах Англии.

Отметим, что 33-летний Варди дебютировал в АПЛ в 27-летнем возрасте. Ранее лишь одному футболисту удавалось забить 100 голов в элитном английском первенстве после столь позднего дебюта в соревнованиях – это Иан Райт.

В текущем сезоне Варди забил уже 21 гол. На его счету три сезона в АПЛ, в которых он забил 20 и более мячей. Только шесть игроков могут похвастаться подобным или более значимым достижением: Алан Ширер (7 сезонов), Серхио Агуэро (6), Тьерри Анри (5), Руд Ван Нистелрой и Гарри Кейн ( по 4), Лес Фердинанд (3).