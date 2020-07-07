В пятницу состоятся жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы

В пятницу, 10 июля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоятся жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы. Старт мероприятий в 13:00 и 14:00 по Киеву соответственно.

Напомним, что в Лиге чемпионов уже известны четыре четвертьфиналиста, еще четыре – определятся по итогам ответных матчей 1/8 финала. В Лиге Европы пока что четвертьфиналисты не определены, командам нужно сыграть ответные матчи предыдущей стадии.

Отметим, что матчи Лиги чемпионов, начиная с 1/4 финала, примет Лиссабон. Во всех раундах плей-офф команды сыграют по одному матчу. Финал пройдет на стадионе «Эштадиу ду Бенфика» (23 августа).

Встречи Лиги Европы состоятся в Германии по такому же принципу. На данный момент известно, что местом проведения финала ЛЕ станет Кельн (21 августа).

Ранее сообщалось, что УЕФА хочет доиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы с болельщиками.