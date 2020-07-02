УЕФА хочет доиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы с болельщиками

Обсуждают вопрос с Германией и Португалией

  • 02.07.2020 23:32
  • 382 просмотра
  • 2 комментария
УЕФА хочет доиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы с болельщиками
© dw.de

Ранее УЕФА решил, что с четвертьфиналов матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы нынешнего сезона будут доиграны в Португалии и Германии соответственно.

Теперь футбольные власти хотят, чтобы на матчи был допуск болельщиков хотя бы в ограниченном количестве.

«Мы на постоянном контакте с властями Германии и Португалии. Я лично встречался с премьер-министром Португалии по поводу вопроса допуска болельщиков».

«Решим этот вопрос до 10-го июля. Мы хотим видеть фанов на трибунах в еврокубках, но безопасность на первом месте. Посмотрим, что решим», - сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

«Шахтеру» в Лиге Европы еще нужно пробиться в 1/4 финала. Ответный матч с «Вольфбсбургом» должен состояться 5-6 августа, однако о месте проведения информации пока нет.

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Источник — Football-Italia

(1 голос)

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Комментарии
    Sentinel
    online
      Sentinel, 02.07.2020 23:39
    -1
    Потом отпи3дят их дубинками как в Дании. И ето правильно!
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 02.07.2020 23:37
    +1
    И єто правильно!
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 02.07.2020 23:37
    +1
    И єто правильно!
    Ссылка
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