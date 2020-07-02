УЕФА хочет доиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы с болельщиками

Ранее УЕФА решил, что с четвертьфиналов матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы нынешнего сезона будут доиграны в Португалии и Германии соответственно.

Теперь футбольные власти хотят, чтобы на матчи был допуск болельщиков хотя бы в ограниченном количестве.

«Мы на постоянном контакте с властями Германии и Португалии. Я лично встречался с премьер-министром Португалии по поводу вопроса допуска болельщиков».

«Решим этот вопрос до 10-го июля. Мы хотим видеть фанов на трибунах в еврокубках, но безопасность на первом месте. Посмотрим, что решим», - сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

«Шахтеру» в Лиге Европы еще нужно пробиться в 1/4 финала. Ответный матч с «Вольфбсбургом» должен состояться 5-6 августа, однако о месте проведения информации пока нет.