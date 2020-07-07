Жозе МОУРИНЬО: «Стычка Льориса и Сона? Это прекрасно»

Едва не дошло до драки

  • 07.07.2020 12:14
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  • 3 комментария
Жозе МОУРИНЬО: «Стычка Льориса и Сона? Это прекрасно»
© Skysports.com

В матче АПЛ против «Эвертона» разгорелся конфликт между игроками «Тоттенхэма» Уго Льорисом и Сон Хын Мином, которые едва не подрались на поле.

Наставник лондонцев Жозе Моуриньо не видит в этом ничего плохого.

«Если нужно кого-то винить за это, то вините меня. Я после неудачных матчей был зол на ребят, критиковал их. Я просил их, чтобы они требовали от себя и от партнеров большего на поле».

«Так что это прекрасная реакция. Команда растет. Если нет безразличия, а есть реакция, то это отлично», - считает Моуриньо.

«Тоттенхэм» в АПЛ занимает 8-е место и отстает от зоны Лиги чемпионов на 9 очков.

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Источник — BBC

(4 голоса)

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Комментарии
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 07.07.2020 13:23
    -1
    Юрий Карпенко, 07.07.2020 12:47
    Твоє Динамо непогано виросло при Лесику, гравці програють матчі і йдуть як ні в чому не бувало, навіть сутичок подібного роду немає бо всім начхати
    При чому тут Динамо і Лесик? То вже в таких як ти діагноз чи просто дурість?
    І до речі яке би Динамо не було, воно все одно буде моїм Динамо.
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 07.07.2020 12:47
    +2
    DKTheBest2, 07.07.2020 12:24
    Не погано так при Маурі виріс Тотенхем. Схоже, що Жозе вже став на лижі, та несе всіляку фігню.
    Твоє Динамо непогано виросло при Лесику, гравці програють матчі і йдуть як ні в чому не бувало, навіть сутичок подібного роду немає бо всім начхати
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 07.07.2020 12:24
    -2
    Не погано так при Маурі виріс Тотенхем. Схоже, що Жозе вже став на лижі, та несе всіляку фігню.
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 07.07.2020 12:47
    +2
    DKTheBest2, 07.07.2020 12:24
    Не погано так при Маурі виріс Тотенхем. Схоже, що Жозе вже став на лижі, та несе всіляку фігню.
    Твоє Динамо непогано виросло при Лесику, гравці програють матчі і йдуть як ні в чому не бувало, навіть сутичок подібного роду немає бо всім начхати
    Ссылка
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