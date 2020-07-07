Жозе МОУРИНЬО: «Стычка Льориса и Сона? Это прекрасно»

В матче АПЛ против «Эвертона» разгорелся конфликт между игроками «Тоттенхэма» Уго Льорисом и Сон Хын Мином, которые едва не подрались на поле.

Наставник лондонцев Жозе Моуриньо не видит в этом ничего плохого.

«Если нужно кого-то винить за это, то вините меня. Я после неудачных матчей был зол на ребят, критиковал их. Я просил их, чтобы они требовали от себя и от партнеров большего на поле».

«Так что это прекрасная реакция. Команда растет. Если нет безразличия, а есть реакция, то это отлично», - считает Моуриньо.

«Тоттенхэм» в АПЛ занимает 8-е место и отстает от зоны Лиги чемпионов на 9 очков.