Экс-вторая ракетка мира сообщил, что вскоре станет отцом

Французский теннисист, обладатель некалендарного «карьерного» Большого шлема в парном разряде Пьер-Юг Эрбер вскоре станет отцом.
29-летний спортсмен сообщил, что его невеста Юлия беременна и вскоре у пары должен родиться мальчик.
ФОТО. Доминика Цибулкова родила первенца
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