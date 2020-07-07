АНДРОНОВ: «На финал Кубка игроки Ворсклы выйдут с лопатами. Хоронить»

Известный российский комментатор Алексей Андронов поделился ожиданиями от финала Кубка Украины «Динамо» — «Ворскла».

«Завтра в Украине финал Кубка. «Динамо» Алексея Михайличенко против «Ворсклы» Юрия Максимова (высокий блондин, играл в «Динамо» и «Вердере»). Матч будет огненным.

Все всё умеют считать. Премиальные «Ворсклы» за победу — 1 000 000 €. С учетом зарплат игроков в 2-4-7 тысяч в месяц — они выйдут с лопатами. Хоронить.

Смысл в том, что, если «Ворскла» выиграет, она напрямую в Лиге Европы. Даже если она там не выиграет ни одного матча — это почти 6 000 000 €. Миллион команде — по-братски.

«Динамо» сейчас тяжелое. Слабое. Может не выдержать.

Судит (финал Кубка страны) — Катерина Монзуль! Арбитр ФИФА (а не арбитресса и не арбитрка). «Динамо» очень зло на нее. Надеюсь, они найдут в себе силы выйти с букетом.

Кстати, «Динамо» вымело с своего пути «Шахтер», но при этом может оказаться 4-м в чемпионате — легко.

В общем, матч — огонь», — написал Андронов.

Финал Кубка Украины «Динамо» — «Ворскла» состоится в Харькове на ОСК «Металлист» в среду, 8-го июля, в 21:30 по киевскому времени.