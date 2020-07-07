АНДРОНОВ: «На финал Кубка игроки Ворсклы выйдут с лопатами. Хоронить»

Дополнительной мотивацией для полтавской команды станут премиальные в размере €1 миллиона

  • 07.07.2020 11:19
  • 1208 просмотров
  • 14 комментариев
АНДРОНОВ: «На финал Кубка игроки Ворсклы выйдут с лопатами. Хоронить»
© Евро-футбол. Алексей Андронов

Известный российский комментатор Алексей Андронов поделился ожиданиями от финала Кубка Украины «Динамо» — «Ворскла».

«Завтра в Украине финал Кубка. «Динамо» Алексея Михайличенко против «Ворсклы» Юрия Максимова (высокий блондин, играл в «Динамо» и «Вердере»). Матч будет огненным.

Все всё умеют считать. Премиальные «Ворсклы» за победу — 1 000 000 €. С учетом зарплат игроков в 2-4-7 тысяч в месяц — они выйдут с лопатами. Хоронить.

Смысл в том, что, если «Ворскла» выиграет, она напрямую в Лиге Европы. Даже если она там не выиграет ни одного матча — это почти 6 000 000 €. Миллион команде — по-братски.

«Динамо» сейчас тяжелое. Слабое. Может не выдержать.

Судит (финал Кубка страны) — Катерина Монзуль! Арбитр ФИФА (а не арбитресса и не арбитрка). «Динамо» очень зло на нее. Надеюсь, они найдут в себе силы выйти с букетом.

Кстати, «Динамо» вымело с своего пути «Шахтер», но при этом может оказаться 4-м в чемпионате — легко.

В общем, матч — огонь», — написал Андронов.

Финал Кубка Украины «Динамо» — «Ворскла» состоится в Харькове на ОСК «Металлист» в среду, 8-го июля, в 21:30 по киевскому времени.

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Источник — Telegram

(6 голосов)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 07.07.2020 11:55
    0
    dd dent, 07.07.2020 11:49
    шахтари ж слушают
    Ну пусть на своих клубных каналах их слушают
    Сколько их там , 4 уже вроде ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 07.07.2020 11:53
    0
    dd dent, 07.07.2020 11:49
    шахтари ж слушают
    Так пусть и выкрадывают их мнение на клубным сайтах , типо террикона
    Ссылка
    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 07.07.2020 11:52
    +1
    Kivals_grozny, 07.07.2020 11:43
    Вопрос к Вам:
    если Вам не интересно мнение "...этого журналиста, жополиза (по Вашему мнению) карлика-педофила и поддержавшего аннексию Крыма расеей?" - зачем заходить уже на вторую ветку с его "вбросами" и задавать один и тот-же вопрос?
    Всегда поражался: ну не нравится тебе что-то - не заходи, не читай, не смотри! Делов-то
    Вам не кажется это, по крайней мере, странным?
    вопрос хоть и не мне , но вставлю свои пять копеек - нет, не кажется, это нормальная реакция делать замечания , на сайте очень много продавливают инфо, мнения с запоребрика, возможно человек десять раз прошёл мимо , а на одиннадцатый уже не хватило сил терпеть эти вбросы, по этому имеет полное право сказать своё нет.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 07.07.2020 11:52
    +1
    Kivals_grozny, 07.07.2020 11:43
    Вопрос к Вам:
    если Вам не интересно мнение "...этого журналиста, жополиза (по Вашему мнению) карлика-педофила и поддержавшего аннексию Крыма расеей?" - зачем заходить уже на вторую ветку с его "вбросами" и задавать один и тот-же вопрос?
    Всегда поражался: ну не нравится тебе что-то - не заходи, не читай, не смотри! Делов-то
    Вам не кажется это, по крайней мере, странным?
    Нет, не кажется странным... Потому что народ не понимает, что все эти интервью появляются не просто так, и не по желанию руководства сайта, которое не "ведает" о политических взглядах таких "журналистов", и люди должны знать кого они слушают и читают. Мозги включать надо...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 07.07.2020 11:49
    0
    jekаfunny, 07.07.2020 11:43
    А Сабы Леоненки и Денисовы доплачивают , или ты думаешь их мнение кому то сильно интересно ?
    шахтари ж слушают
    Ссылка
    dadlismit
      dadlismit, 07.07.2020 11:44
    +1
    Владимир Копяк, 07.07.2020 11:34
    Вопрос руководству сайта - что тут делает этот журналист, жополиз карлика-педофила и поддержавший аннексию Крыма расеей? Вам не кажется это, по крайней мере, странным?
    Нормальный комментатор. Во всяком случае во время матча ахинею не несет, комментирует профессионально
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 07.07.2020 11:43
    0
    Слава Чебан, 07.07.2020 11:25
    андронов шо доплачивает спорт юа, шоб его сюда тулили перед каждым матчем динамо?
    А Сабы Леоненки и Денисовы доплачивают , или ты думаешь их мнение кому то сильно интересно ?
    Ссылка
    Kivals_grozny
      Kivals_grozny, 07.07.2020 11:43
    0
    Владимир Копяк, 07.07.2020 11:34
    Вопрос руководству сайта - что тут делает этот журналист, жополиз карлика-педофила и поддержавший аннексию Крыма расеей? Вам не кажется это, по крайней мере, странным?
    Вопрос к Вам:
    если Вам не интересно мнение "...этого журналиста, жополиза (по Вашему мнению) карлика-педофила и поддержавшего аннексию Крыма расеей?" - зачем заходить уже на вторую ветку с его "вбросами" и задавать один и тот-же вопрос?
    Всегда поражался: ну не нравится тебе что-то - не заходи, не читай, не смотри! Делов-то
    Вам не кажется это, по крайней мере, странным?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 07.07.2020 11:40
    0
    Динамо виграє фінал.
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 07.07.2020 11:39
    -1
    Астанавитесь!
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 07.07.2020 11:36
    0
    ...блондины, лопаты, букеты, огни... какой-то бред старого кацаба
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 07.07.2020 11:34
    +1
    Миллион евро -отличная премия на команду,но есть обратная сторона медали,игроки Ворсклы могут перегореть перед матчем
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 07.07.2020 11:34
    -1
    Вопрос руководству сайта - что тут делает этот журналист, жополиз карлика-педофила и поддержавший аннексию Крыма расеей? Вам не кажется это, по крайней мере, странным?
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 07.07.2020 11:25
    +2
    андронов шо доплачивает спорт юа, шоб его сюда тулили перед каждым матчем динамо?
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 07.07.2020 11:25
    +2
    андронов шо доплачивает спорт юа, шоб его сюда тулили перед каждым матчем динамо?
    Ссылка
    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 07.07.2020 11:52
    +1
    Kivals_grozny, 07.07.2020 11:43
    Вопрос к Вам:
    если Вам не интересно мнение "...этого журналиста, жополиза (по Вашему мнению) карлика-педофила и поддержавшего аннексию Крыма расеей?" - зачем заходить уже на вторую ветку с его "вбросами" и задавать один и тот-же вопрос?
    Всегда поражался: ну не нравится тебе что-то - не заходи, не читай, не смотри! Делов-то
    Вам не кажется это, по крайней мере, странным?
    вопрос хоть и не мне , но вставлю свои пять копеек - нет, не кажется, это нормальная реакция делать замечания , на сайте очень много продавливают инфо, мнения с запоребрика, возможно человек десять раз прошёл мимо , а на одиннадцатый уже не хватило сил терпеть эти вбросы, по этому имеет полное право сказать своё нет.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 07.07.2020 11:52
    +1
    Kivals_grozny, 07.07.2020 11:43
    Вопрос к Вам:
    если Вам не интересно мнение "...этого журналиста, жополиза (по Вашему мнению) карлика-педофила и поддержавшего аннексию Крыма расеей?" - зачем заходить уже на вторую ветку с его "вбросами" и задавать один и тот-же вопрос?
    Всегда поражался: ну не нравится тебе что-то - не заходи, не читай, не смотри! Делов-то
    Вам не кажется это, по крайней мере, странным?
    Нет, не кажется странным... Потому что народ не понимает, что все эти интервью появляются не просто так, и не по желанию руководства сайта, которое не "ведает" о политических взглядах таких "журналистов", и люди должны знать кого они слушают и читают. Мозги включать надо...
    Ссылка
    dadlismit
      dadlismit, 07.07.2020 11:44
    +1
    Владимир Копяк, 07.07.2020 11:34
    Вопрос руководству сайта - что тут делает этот журналист, жополиз карлика-педофила и поддержавший аннексию Крыма расеей? Вам не кажется это, по крайней мере, странным?
    Нормальный комментатор. Во всяком случае во время матча ахинею не несет, комментирует профессионально
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 07.07.2020 11:34
    +1
    Миллион евро -отличная премия на команду,но есть обратная сторона медали,игроки Ворсклы могут перегореть перед матчем
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 07.07.2020 11:55
    0
    dd dent, 07.07.2020 11:49
    шахтари ж слушают
    Ну пусть на своих клубных каналах их слушают
    Сколько их там , 4 уже вроде ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 07.07.2020 11:53
    0
    dd dent, 07.07.2020 11:49
    шахтари ж слушают
    Так пусть и выкрадывают их мнение на клубным сайтах , типо террикона
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 07.07.2020 11:49
    0
    jekаfunny, 07.07.2020 11:43
    А Сабы Леоненки и Денисовы доплачивают , или ты думаешь их мнение кому то сильно интересно ?
    шахтари ж слушают
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 07.07.2020 11:43
    0
    Слава Чебан, 07.07.2020 11:25
    андронов шо доплачивает спорт юа, шоб его сюда тулили перед каждым матчем динамо?
    А Сабы Леоненки и Денисовы доплачивают , или ты думаешь их мнение кому то сильно интересно ?
    Ссылка
    Kivals_grozny
      Kivals_grozny, 07.07.2020 11:43
    0
    Владимир Копяк, 07.07.2020 11:34
    Вопрос руководству сайта - что тут делает этот журналист, жополиз карлика-педофила и поддержавший аннексию Крыма расеей? Вам не кажется это, по крайней мере, странным?
    Вопрос к Вам:
    если Вам не интересно мнение "...этого журналиста, жополиза (по Вашему мнению) карлика-педофила и поддержавшего аннексию Крыма расеей?" - зачем заходить уже на вторую ветку с его "вбросами" и задавать один и тот-же вопрос?
    Всегда поражался: ну не нравится тебе что-то - не заходи, не читай, не смотри! Делов-то
    Вам не кажется это, по крайней мере, странным?
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 07.07.2020 11:40
    0
    Динамо виграє фінал.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 07.07.2020 11:36
    0
    ...блондины, лопаты, букеты, огни... какой-то бред старого кацаба
    Ссылка
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