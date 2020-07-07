Динамо отправилось на финал Кубка Украины: Миколенко и Цыганков - в списке

Команда отправилась в Харьков с 24 игроками

  • 07.07.2020 10:39
  • 1685 просмотров
  • 2 комментария
Динамо отправилось на финал Кубка Украины: Миколенко и Цыганков - в списке
© facebook.com/fcdynamoua

Во вторник «Динамо» отправилось в Харьков, где 8-го июля команда Алексея Михайличенко проведет матч финала Кубка Украины против «Ворсклы».

В списке киевлян на игру присутствуют защитники Денис Попов и Виталий Миколенко, которые из-за травм пропустили поединок УПЛ с «Шахтером».

Кроме того, в заявке есть Виктор Цыганков. Лидер команды также из-за травмы не играл в предыдущей встрече. Вместе с партнерами поехал и Никита Бурда, который не играл за первую команду «Динамо» с 22 сентября прошлого года.

Из 24-х футболистов в заявку на матч попадут 20 игроков.

Вратари: Бойко, Бущан, Нещерет;

Защитники: Миколенко, Попов, Шабанов, Кендзера, Сирота, Бурда;

Полузащитники: Сидорчук, Кадири, де Пена, Цыганков, Андриевский, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Дуэлунд, Буяльский, Караваев, Цитаишвили;

Нападающие: Соль, Каргбо, Русин.

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Источник — ФК Динамо Киев

(10 голосов)

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Комментарии
    REALIST
    online
      REALIST, 07.07.2020 11:02
    +1
    Монзуль в списку?
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 07.07.2020 10:52
    +1
    Ну что,на сегодня самый сильный состав.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 07.07.2020 11:02
    +1
    Монзуль в списку?
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 07.07.2020 10:52
    +1
    Ну что,на сегодня самый сильный состав.
    Ссылка
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