Дмитрий СЕЛЮК: «Уфа нечестно забрала Зинченко у Шахтера»

Известный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о переходе украинского футболиста Александра Зинченко из «Шахтера» в «Уфу» зимой 2015-го года.

«Я говорил, говорю и буду говорить, что в успехе Зинченко никакой заслуги «Уфы» нет. Зинченко играл в Лиге чемпионов за «Шахтер», его оттуда знали и вели, и поэтому забрали в «Манчестер Сити». А «Уфа» к этому, поверьте мне, никакого отношения не имеет, кроме того, что поступила не совсем корректно, забрав Зинченко у «Шахтера».

Учитывая всю ту непростую ситуацию с Донецком, переездом и так далее... В принципе, с точки зрения порядочности, ситуация попахивает го***цом, так что на нее не нужно каждый раз обращать внимание. Они поэтому и судились. Они же нечестно забрали его у «Шахтера», а пользуясь ситуацией 2014-го года, когда некоторым пришлось уезжать. «Уфа» тогда внутреннюю компенсацию заплатила «Шахтеру» — и все», — считает Селюк.

Летом 2016-го года Зинченко перешел из «Уфы» в «Манчестер Сити».