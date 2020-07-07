Дмитрий СЕЛЮК: «Уфа нечестно забрала Зинченко у Шахтера»

Российский клуб удачно воспользовался ситуацией, считает агент

  • 07.07.2020 08:23
  • 480 просмотров
  • 1 комментарий
Дмитрий СЕЛЮК: «Уфа нечестно забрала Зинченко у Шахтера»
© ФК Шахтер Донецк. Александр Зинченко

Известный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о переходе украинского футболиста Александра Зинченко из «Шахтера» в «Уфу» зимой 2015-го года.

«Я говорил, говорю и буду говорить, что в успехе Зинченко никакой заслуги «Уфы» нет. Зинченко играл в Лиге чемпионов за «Шахтер», его оттуда знали и вели, и поэтому забрали в «Манчестер Сити». А «Уфа» к этому, поверьте мне, никакого отношения не имеет, кроме того, что поступила не совсем корректно, забрав Зинченко у «Шахтера».

Учитывая всю ту непростую ситуацию с Донецком, переездом и так далее... В принципе, с точки зрения порядочности, ситуация попахивает го***цом, так что на нее не нужно каждый раз обращать внимание. Они поэтому и судились. Они же нечестно забрали его у «Шахтера», а пользуясь ситуацией 2014-го года, когда некоторым пришлось уезжать. «Уфа» тогда внутреннюю компенсацию заплатила «Шахтеру» — и все», — считает Селюк.

Летом 2016-го года Зинченко перешел из «Уфы» в «Манчестер Сити».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Viktor Skeptik
    online
      Viktor Skeptik, 07.07.2020 08:49
    0
    А Зінченко що, в раби записався чи що, через таких от селюків в Україні не було футболу.
    Ссылка
    Viktor Skeptik
    online
      Viktor Skeptik, 07.07.2020 08:49
    0
    А Зінченко що, в раби записався чи що, через таких от селюків в Україні не було футболу.
    Ссылка
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