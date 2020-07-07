Орест КУЗЫК: «В таблицу посмотрим по окончании чемпионата»

25-летний украинский полузащитник «Десны» Орест Кузык подвел итоги разгрома «Колоса» (5:1) в поединке 29-го тура УПЛ.

«В каждом матче ты хочешь показать себя с наилучшей стороны. Установка тренера? Обострять игру, стараться заработать как можно больше стандартов для своей команды. Считаю, что по этой игре задание тренера удалось выполнить.

Впереди еще три важных матча. Считаю, что в каждом поединке будет серьезная борьба, ведь все хотят попасть в зону еврокубков и занять призовые места. Наш тренер сказал, что мы играем от матча к матчу, а по окончании чемпионата посмотрим в турнирную таблицу», — отметил Кузык.