Дмитрий ШАСТАЛ: «Хотелось выбраться из ямы»

24-летний украинский форвард «Александрии» Дмитрий Шастал подвел итоги ничьей с «Зарей» (2:2) в поединке 29-го тура УПЛ.

«На нас давил психологический груз. Не скажу, что ничья с «Зарей» его полностью сняла, ведь хочется побед. Но легче будет после этой ничьей. После паузы на карантин нам не удается поймать игровой тонус. Надеюсь, что за счет игр мы набрали нужную форму и будем выступать в том режиме, в котором нас помнят.

Хотелось выбраться из ямы. «Заря» — хороший раздражитель. Они показывают хороший футбол и претендуют на те места, на которые мы раньше метили. Хотелось на их фоне себя показать.

Есть такие неудобные команды. Мы являемся такой командой для «Зари». Возможно, нам удобно играть против такой комбинирующей команды за счет контратак. Мы хорошо выбегаем. Тяжело сказать. Думаю, этот секрет останется неразгаданным», — отметил Шастал.