Верон приглашает Лионеля Месси в свой клуб

Звезду «Барселоны» ждут в «Эстудиантесе»

  • 07.07.2020 05:18
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Верон приглашает Лионеля Месси в свой клуб
© twitter.com/FCBarcelona

Председатель правления «Эстудиантеса» Хуан Себастьян Верон сделал приглашение лидеру «Барселоны» Лионелю Месси в свой клуб.

«Если ты захочешь приехать к нам, то футболка с номером 10 будет твоей. Я не представляю его за пределами «Барселоны», но это на сегодняшний день, а что будет завтра никто из нас не знает. Лео сам решит, что он хочет», — сказал Верон.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси близок к тому, чтобы уйти из «Барселоны» летом 2021 года.

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Источник — FOX Sports

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