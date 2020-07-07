Верон приглашает Лионеля Месси в свой клуб

Председатель правления «Эстудиантеса» Хуан Себастьян Верон сделал приглашение лидеру «Барселоны» Лионелю Месси в свой клуб.

«Если ты захочешь приехать к нам, то футболка с номером 10 будет твоей. Я не представляю его за пределами «Барселоны», но это на сегодняшний день, а что будет завтра никто из нас не знает. Лео сам решит, что он хочет», — сказал Верон.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси близок к тому, чтобы уйти из «Барселоны» летом 2021 года.