Даллас из-за вспышки коронавируса сняли из чемпионата MLS

ФК «Даллас» не доиграет чемпионат МЛС.
Как сообщает пресс-служба организации, клуб из Техаса исключен из розыгрыша чемпионата.
Отметим, что 10 футболистов команды сдали положительный тест на коронавирус.
Напомним, что чемпионат МЛС должен возобновиться 8 августа. Пройдет турнир MLS is back, в котором примут участие все клубы лиги.
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Источник — MLS
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