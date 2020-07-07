Даллас из-за вспышки коронавируса сняли из чемпионата MLS

10 игроков клуба заразились коронавирусом

  • 07.07.2020 04:28
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Даллас из-за вспышки коронавируса сняли из чемпионата MLS
© МЛС

ФК «Даллас» не доиграет чемпионат МЛС.

Как сообщает пресс-служба организации, клуб из Техаса исключен из розыгрыша чемпионата.

Отметим, что 10 футболистов команды сдали положительный тест на коронавирус.

Напомним, что чемпионат МЛС должен возобновиться 8 августа. Пройдет турнир MLS is back, в котором примут участие все клубы лиги.

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Источник — MLS

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