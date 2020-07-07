В матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу «Леванте» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью со счетом 1:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Леванте» – «Реал Сосьедад» – 1:1
Голы: Исак, 12 (0:1). Моралес, 16 (1:1).
Лучшие моменты матча Леванте - Реал Сосьедад
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Хосе-Луис Моралес (Леванте).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Реал Сосьедад).
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Источник — MEGOGO
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