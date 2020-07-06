Только ничья с Леванте. Реал Сосьедад потерял важные очки

В чемпионате Испании 6 июля состоялся матч 34-го тура Ла Лиги.
«Реал Сосьедад» потерял важные очки, сыграв только вничью с «Леванте» (1:1). Команды обменялись забитыми голами на старте матча.
Верхушка Ла Лиги: «Реал» Мадрид (77), «Барселона» (73), «Атлетико» (62), «Севилья» (57), «Вильярреал» (54), «Хетафе» (53), «Реал Сосьедад» (51), «Атлетик» (48), «Валенсия» и «Гранада» (по 47).
Ла Лига. 34-й тур
«Леванте» – «Реал Сосьедад» – 1:1
Голы: Исак, 12 (0:1). Моралес, 16 (1:1).
«Леванте»: Фернандес, Клерк, Везу, Постиго (Пьер, 83), Мирамон, Рочина (Эрнани, 83), Кампанья, Вукчевич (Мелеро, 72), Радойя, Моралес (Рохер, 72), Майораль (Леон, 88).
«Реал Сосьедад»: Мойя, Элустондо, Горосабель, Ле Норман, Айен Муньос (Монреаль, 84), Порту, Мерино, Субименди (Льоренте, 54), Эдегор (Субельдия, 54), Оярсабаль (Барренечеа, 68), Исак (Виллиан Жозе, 84).
Предупреждения: Субименди, 14. Элустондо, 63. Вукчевич, 67. Мелеро, 90.
Судья: Писарро Гомес (Испания).
Ла-Нусия. Стадион «Камило Кано».
Турнирная таблица Ла Лиги
Источник — Sport.ua
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