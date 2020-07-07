Хавбек Десны: «Тренер сказал, что в конце чемпионата посмотрим в таблицу»

Полузащитник «Десны» Орест Кузык прокомментировал матч с «Колосом», в котором его команда добилась разгромной победы - 5:1. Кроме того, «северянин» рассказал, что ожидает невероятную развязку в борьбе за второе место УПЛ.

«В каждом матче ты хочешь показать себя с наилучшей стороны. Установка тренера? Обострять игру, стараться заработать как можно больше стандартов для своей команды. Считаю, что по этой игре задание тренера удалось выполнить.

Впереди еще три важных матча. Считаю, что в каждом поединке будет серьезная борьба, ведь все хотят попасть в зону еврокубков и занять призовые места. Наш тренер сказал, что мы играем от матча к матчу, а по окончанию чемпионата посмотрим в турнирную таблицу», - сказал Кузык.

До конца сезона «Десне» предстоит сыграть с «Шахтером» и «Александрией» дома. Последний тур подопечные Рябоконя проведут в гостях у «Зари».