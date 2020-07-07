Хавбек Десны: «Тренер сказал, что в конце чемпионата посмотрим в таблицу»

Черниговский клуб ведет борьбу за второе место в УПЛ

  • 07.07.2020 03:40
  • 36 просмотров
  • 0 комментариев
Хавбек Десны: «Тренер сказал, что в конце чемпионата посмотрим в таблицу»
© ФК Десна. Орест Кузык

Полузащитник «Десны» Орест Кузык прокомментировал матч с «Колосом», в котором его команда добилась разгромной победы - 5:1. Кроме того, «северянин» рассказал, что ожидает невероятную развязку в борьбе за второе место УПЛ.

«В каждом матче ты хочешь показать себя с наилучшей стороны. Установка тренера? Обострять игру, стараться заработать как можно больше стандартов для своей команды. Считаю, что по этой игре задание тренера удалось выполнить.

Впереди еще три важных матча. Считаю, что в каждом поединке будет серьезная борьба, ведь все хотят попасть в зону еврокубков и занять призовые места. Наш тренер сказал, что мы играем от матча к матчу, а по окончанию чемпионата посмотрим в турнирную таблицу», - сказал Кузык.

До конца сезона «Десне» предстоит сыграть с «Шахтером» и «Александрией» дома. Последний тур подопечные Рябоконя проведут в гостях у «Зари». 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности