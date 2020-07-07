Моуриньо одержал 200-ю победу в чемпионате Англии

«Тоттенхэм» обыграл «Эвертон» в 33-м туре АПЛ. Матч закончился со счетом 1:0.
Для главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо эта победа стала 200-й в АПЛ за карьеру.
Кроме него, больше 200-т побед добыли сэр Алекс Фергюсон (528), Арсен Венгер (476), Харри Реднапп (236) и Дэвид Мойес (207).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sky Sports
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.