Вердер сыграл вничью с Хайденхаймом и сохранил прописку в Бундеслиге

В чемпионате Германии 6 июля состоялся второй матч плей-офф за путевку в Бундеслигу следующего сезона.

«Вердер» сыграл вничью с «Хайденхаймом» (2:2) и сохранил прописку в Бундеслиге. В концовке матча команды обменялись забитыми голами.

Поскольку первая игра 4 дня назад завершилась в нулевую ничью, бременская команда получила перевес за счет голов, забитых на чужом поле.

Бундеслига. Плей-офф

«Хайденхайм» – «Вердер» – 2:2 (первый матч – 0:0)

Голы: Кляйндинст, 85, 90+7 (пен) – Тойеркауф, 3 (автогол), Аугустинссон, 90+4.

«Хайденхайм»: Мюллер, Тойеркауф, Буш (Мультауп, 78), Ференбах, Майнка, Дорш (Сесса, 68), Грайсбек, Томалла (Шиммер, 46), Шнаттерер (Отто, 46), Кляйндинст, Лайперц (Мор, 67).

«Вердер»: Павленка, Фогт, Гебре Селассие, Велькович (Лангкамп, 68), Аугустинссон, Фридль, Классен, Эггештайн, Осако (Бартельс, 68), Рашица (Фюллкруг, 80), Саджент (Гросс, 88).

Предупреждения: Дорш, 60. Мультауп, 81. Классен, 90+2. Аугустинссон, 90+2.

Судья: Брих (Германия).

Хайденхайм. Стадион «Voith-Arena».