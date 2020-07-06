Соперники Тоттенхэма четыре раза поражали свои ворота в этом сезоне

Захисник «Эвертона» Майкл Кин в матче 33-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» отличился со знаком минус, поразив свои ворота на 24-й минуте.

Отметим, что это третий автогол клуба из Ливерпуля в текущем чемпионате, больше в свои ворота не забивала ни одна команда.

В то же время, соперники «Тоттенхэма» в этом сезоне четыре раза отличились «самострелами» и это лучший показатель в лиге.