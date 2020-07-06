Буффон побил рекорд Мальдини по количеству матчей в Серии А

Легендарный вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон впервые за долгое время сыграл в матче Серии А и наконец-то вышел на первое место по количеству сыгранных матчей в элитном итальянском первенстве.
42-летний Буффон побил рекорд не менее легендарного защитника «Милана» Паоло Мальдини (647 матчей).
Отметим, что «Ювентус» уверенно обыграл «Торино» (4:1) в рамках 30-го тура чемпионата Италии, предыдущий раз Буффон выходил еще в 17-м туре против «Сампдории». На данный момент первым номером в туринском клубе является поляк Войцех Щенсны.
⚪️⚫️ Буффон - новый рекордсмен серии А по сыгранным матчам 🔝— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) July 6, 2020
👕 6⃣4⃣8⃣ Джанлуиджи Буффон
👕 6⃣4⃣7⃣ Паоло Мальдини
👕 6⃣1⃣9⃣ Франческо Тотти
👕 6⃣1⃣5⃣ Хавьер Дзанетти #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/Z06yjPtQbJ
Источник — УЕФА
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