Буффон побил рекорд Мальдини по количеству матчей в Серии А

Легендарный вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон впервые за долгое время сыграл в матче Серии А и наконец-то вышел на первое место по количеству сыгранных матчей в элитном итальянском первенстве.

42-летний Буффон побил рекорд не менее легендарного защитника «Милана» Паоло Мальдини (647 матчей).

Отметим, что «Ювентус» уверенно обыграл «Торино» (4:1) в рамках 30-го тура чемпионата Италии, предыдущий раз Буффон выходил еще в 17-м туре против «Сампдории». На данный момент первым номером в туринском клубе является поляк Войцех Щенсны.