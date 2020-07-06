Буффон побил рекорд Мальдини по количеству матчей в Серии А

На счету вратаря «Ювентуса» 648 сыгранных поединков

  • 06.07.2020 20:07
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Буффон побил рекорд Мальдини по количеству матчей в Серии А
© ФК Ювентус. Джанлуиджи Буффон

Легендарный вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон впервые за долгое время сыграл в матче Серии А и наконец-то вышел на первое место по количеству сыгранных матчей в элитном итальянском первенстве.

42-летний Буффон побил рекорд не менее легендарного защитника «Милана» Паоло Мальдини (647 матчей). 

Отметим, что «Ювентус» уверенно обыграл «Торино» (4:1) в рамках 30-го тура чемпионата Италии, предыдущий раз Буффон выходил еще в 17-м туре против «Сампдории». На данный момент первым номером в туринском клубе является поляк Войцех Щенсны.

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Источник — УЕФА

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